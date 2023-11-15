أول مصري رئيساً للكلية الملكية للجراحين في بريطانيا : نحتذي بالدكتور مجدي يعقوب

علق الدكتور هاني عتيبة، رئيس الكلية الملكية للجراحين في بريطانيا، على تعيينه كأول طبيب مصري يتولى رئاسة الكلية الملكية للجراحين في بريطانيا.

وقال عتيبة، رئيس الكلية الملكية للجراحين في بريطانيا، خلال مداخلة ببرنامج يحدث في مصر، على قناة إم بي سي مصر،: الكلية الملكية للجراحين والأطباء في بريطانيا عمرها 425 عاما".

وأضاف: 16 ألفا على مستوى العالم انتخبوني رئيسا للكلية الملكية للجراحين والأطباء، لافتا: ندير امتحانات الزمالة في بريطانيا والعالم كله ونأتي إلى مصر ونجري الامتحانات نفسها.

وتابع: من غير شهادتنا مفيش جراح في بريطانيا يقدر يمارس عمله.. وأنا عضو في الكلية الملكية للجراحين في بريطانيا منذ أكثر من 25 عام"، موضحا: كل اللي كنت أحلم أني أكون طبيب ناجح أقدر أعالج أي حد في أي مكان في العالم".

وأكد: كان حلمي أن أصبح طبيبا ناجحا وأقدم الخدمات الطبية للمرضى، مشيرا: الدكتور مجدي يعقوب قدوة نحتذي بها جميعا ومثال عالمي.

