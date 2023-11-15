مديرة حملة فريد زهران : مرشحنا متواجد ومؤسس ومؤثر في المشهد السياسي

قالت النائبة أميرة صابر، المتحدثة باسم المرشح الرئاسي فريد زهران وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الحوار الوطني بداية رد الاعتبار للحياة السياسية المصرية.

وأضافت النائبة أميرة صابر، خلال حوارها ببرنامج "كل يوم"، على قناة "أون إي"،: مرشحنا فريد زهران متواجد ومؤسس ومؤثر في المشهد السياسي المصري طول الوقت".

وأشارت النائبة أميرة صابر، المتحدثة باسم المرشح الرئاسي فريد زهران وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،: "أذرع الدولة أضرت كثيرا بالمسار الاقتصادي.. ومصر عانت لسنوات طويلة سياسات اقتصادية خاطئة".