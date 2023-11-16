ميدو: سؤال الصحفيين عن ثنائي الزمالك خارج السياق.. وفيتوريا "مش عبيط"

أكد أحمد حسام (ميدو) أن سؤال الصحفيين عن استمرار ثنائي الزمالك أحمد فتوح ومحمد صبحي حارس المرمى في صفوف المنتخب الوطني قبل لقاء جيبوتي بتصفيات كأس العالم 2026 كان خارج السياق.



وقال ميدو عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور):" كنت أتمنى عدم فتح هذه القضية قبل ساعات من لقاء جيبوتي وانطلاق مشوار تصفيات كأس العالم".



وواصل:" فيتوريا "مش عبيط" ولن يقحم نفسه في أي أزمات وكل تركيزه في المنتخب من أجل تحقيق الفوز في هذين اللقاءين ضد جيبوتي وسيراليون".



وأشار إلى أن المدرب يتعامل مع اللاعب الذي يتواجد باستمرار في المستطيل الأخضر موضحاً أن استمرار فتوح وصبحي سيكون محل شك إذا استمر تجميدهما في الزمالك.