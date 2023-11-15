1200 طالب يزورون المعرض التعليمي لـ 18 جامعة روسية بالإسكندرية

زار أكثر من 1200 طالب، المعرض التعليمي الذي شاركت فيه 18 جامعة روسية، وأقيم بمعاهد أبو قير العليا للسياحة والفنادق وترميم الآثار بالإسكندرية.



وشهد المعرض، مدير البيت الروسي بالإسكندرية، برئاسة بافيل كيديسيوك ونائب مدير معاهد ابو قير العليا الدكتور خالد بسيوني.



من جانبه، تحدث مدير البيت الروسي بالإسكندرية - للطلاب والدارسين - عن بدء مرحلة قبول طلاب أجانب للدراسة في روسيا، ضمن الحصة المخصصة للعام 2024-2025، لافتا إلى فرص الدراسة في الجامعات الروسية.



بدوره، أشار خالد بسيوني إلى الأهمية الخاصة لهذا المعرض، مؤكدا أنه هناك ما يزيد على 1500 طالب يدرسون اللغة الروسية بالمعهد، موضحاً أن مثل هذه الفعالية مهمة للغاية بالنسبة للجانب المصري.