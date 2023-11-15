معهد الفنون المسرحية يقدم عرض "راشومون" ضمن مهرجان الحرية بالإسكندرية

قدم المعهد العالي للفنون المسرحية، مساء اليوم /الأربعاء/ العرض المسرحي (راشومون)، على خشبة مسرح مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، ضمن فعاليات مهرجان الحرية المسرحي.



العرض المسرحي (راشومون)، مأخوذ عن قصة قصيرة صدرت عام 1915، للكاتب اليابانىي ريونوسكى اكوتاجاوا. وتدور الأحداث عام 750 م، حيث كانت اليابان قد دخلت في حروب أهلية، وعمت الفوضى، وحلت معها المجاعات مع انتشار حالات السطو وقطع الطرق.



عرض (راشومون) تمثيل: أحمد محى الدين، ديكور أحمد جمال، دراماتورج إسراء محجوب، إضاءة وليد درويش، ملابس رحمة عمر، بوستر محمد وحيد، مكياج لمياء محمود ، مخرج منفذ محمد وائل، وإخراج محمد فريد.



تجدر الإشارة إلى أن مهرجان الحرية المسرحي، ينظمه صندوق التنمية الثقافية بهدف إتاحة الفرصة للفرق من أنحاء الجمهورية للمشاركة والالتحاق بالتسابق مع الفرق السكندرية؛ لزيادة روح التنافس بين المبدعين.