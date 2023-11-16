ممنوع الإفراط في المشروبات الغازية ..الصحة تحذر المواطنين

نشرت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية علي فيس بوك مجموعة من المعلومات الصحية الهامة في إطار رفع الوعي الصحي لدي المواطنين.

ونشرت وزارة الصحة والسكان 7 نصائح لتجنب اضطرابات الجهاز الهضمي، بصفتها من الأمور التي تقلق الكثير من المواطنين والتي تتمثل في التالي :



تناول وجبات صغيرة لإتاحة فرصة لعملية الهضم الجيد ومضغ الطعام جيدا.



شرب كميات مناسبة من الماء للحفاظ على نشاط الجسم وتجنب الكسل و الخمول.



عدم الإفراط في تناول الحلويات والدهون الحيوانية.



تجنب الإفراط في شرب المشروبات الغازية.



تناول الزبادي لأنها تحتوي على البكتيريا النافعة"البـروبيـوتـك".



ممارسة الرياضة المناسبة لحالتك الصحية مثل المشي أو غيـرهـا مـن الرياضـة.