خبير: هناك اعتقاد سائد في انتخابات الرئاسة أن النتيجة محسومة.. فيديو

قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن هناك اعتقاد سائد في انتخابات الرئاسة أن العملية الانتخابية محسومة.

وأضاف الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، خلال حواره ببرنامج يحدث في مصر، على قناة إم بي سي مصر،: سبب الاعتقاد السائد أن الانتخابات الرئاسية محسومة هو أن الرئيس استمر لمدة 10 سنوات وحقق إنجازات فضلا عن تحقيق إنجازات في الموضوعات ذات الطابع السياسي ومنها الإخوان المسلمين.

وأشار الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية،: جيل الشباب يأخذ الانتخابات بشكل مبسط وسطحي"، موضحا: في جيل السبعينات كنا دائما ننتظر من الانتخابات ورق وبرامج وأشياء مطبوعة ولا أعتقد هذا حاليا يهم الناخب ذات الفئة العمرية الجديدة".



