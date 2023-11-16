نادر السيد يهاجم فيتوريا بسبب شيكابالا وعبد الله السعيد

قال نادر السيد، لاعب الأهلي والزمالك السابق، إن فرصة منتخب مصر في التأهل لكأس العالم 2026 كبيرة، بعد زيادة الاتحاد الدولي «فيفا»عدد المنتخبات الأفريقية المتأهلة للمونديال.

وأضاف السيد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن منتخب مصر قادر على الانتصارعلى جيبوتي في المباراة المقرر لها في السادسة مساء غدًا الخميس في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦.

وواصل السيد، يجب على البرتغالي فيتوريا الدفع بمحمد حمدي في مباراة الغد، بدلاً من أحمد فتوح بسبب تأثره بالأزمة التي حدثت معه مع فريق الزمالك، قائلاً « أحمد فتوح ليس في كامل تركيزه والأفضل ألا يشارك أساسيا أمام جيبوتي».

وعن اختيار فيتوريا ضم أحمد فتوح ومحمد صبحي للمنتخب مصر، قال السيد، :« أنا ضد القرار الذي اتخذه فيتوريا بشأن ضم ثنائي الزمالك»، مؤكداً كنت اتمني عدم اختيارهم لقائمة المنتخب.

وطالب السيد، جماهير الكرة المصرية بمساندة المنتخب في مباراة الغد أمام جيبوتي، مشيداً بقرارات الأمن بالسماح بدخول الجماهير بأعداد كبيرة في المباريات لدعم غزة، قائلاً «يجب أن تعود الجماهير من جديد لتشجيع ومؤازرة المنتخب الوطني في مبارياته».

وهاجم البرتغالي فيتوريا بسبب عدم ضم عبد الله السعيد ومحمود عبد الرازق شيكابالا للمنتخب بسبب عامل السن، مؤكداً أن معدل أعمار اللاعبين في الملاعب ارتفع في الوقت الحالي، قائلاً « المنتخب يجب أن يتكون من 3 أجيال من بينهم جيل الخبرات الممثل في السعيد وشيكابالا».