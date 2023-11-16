نبيلة مكرم : الرئيس السيسي قدوتي في الاهتمام بأدق التفاصيل

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج السابقة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تدخل لحل أزمة الطلاب العالقين في كورونا بالسودان، لافتة إلى أنهم كانوا لا يستطيعون الدخول إلى مصر بالطائرات وإنما من خلال الطريق البري، معقبة: "كيف كان سيخرج هؤلاء الطلاب من حدودنا مع السودان بريًا، ومن ثم يأخذون المسافة من هناك ويعدوا بالمراكب حتى يصلوا إلى الناحية الثانية حتى يتمكنوا من دخول محافظاتهم".



وأضافت السفيرة نبيلة مكرم خلال لقائها ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز ، عبر قناة extra news: "تدخلنا في مناقشة الوجبات التي سيأكلها هؤلاء الطلاب لأن المسافة كبيرة عليهم، وبالتالي فقد اهتممنا بأدق التفاصيل".

الوزير يأتي اقتداء بالنموذج الأعلى

وتابعت: "هذا الاهتمام بأدق التفاصيل من قبل الوزير يأتي اقتداء بالنموذج الأعلى وهو الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيسي بينزل وبيتكلم مع الناس ويزورهم ويسألهم عن أحوالهم، فمن الطبيعي كوني وزير أن أفعل مثله، وبالتالي فأنا أقتاد النموذج الذي أتبعه وهو رئيسي".