بعد 4 سنوات زواج.. آخر صور تجمع هنا الزاهد وأحمد فهمى قبل الانفصال

تصدرت الفنانة هنا الزاهد تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل بعد إعلانها رسمى طلاقها من الفنان احمد فهمى.

وتعتاد الفنانة هنا الزاهد على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها التي تتسم بالأنوثة والاناقة في آن واحد، مما جعلها محط اهتمام متابعيها.

وتتميز هنا الزاهد بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد هنا أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.



ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.

طلاق أحمد فهمي وهنا الزاهد

وعلم صدى البلد أن الطلاق لم يحدث رسميا بين هنا الزاهد وأحمد فهمي ، مع وجود بعض المشاكل والخلافات أدت لحالة من الانفصال خلال الايام الماضية .

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أخبارًا حول انفصال الفنان أحمد فهمي عن زوجته هنا الزاهد جعل اسم الثنائي يتصدر محركات البحث جوجل .

وقد أعلنت الفنانة هنا الزاهد انفصالها رسميا عن الفنان أحمد فهمي.

وكتبت الزاهد عبر انستجرام :" الحمد لله تم الانفصال رسميا بيني وبين احمد بعد ٤ سنين جواز وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير".

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