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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بسبب ملياردير البتروكيماويات.. رحيل الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد

ريتشارد أرنولد
ريتشارد أرنولد

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أن رئيسه التنفيذي ريتشارد أرنولد سيتنحى عن منصبه مع اقتراب الملياردير البريطاني جيم راتكليف من أن يصبح أحد المساهمين الأقلية، وذلك بعد 16 عاما من وجوده في النادي البريطاني. 

 

وارتبط أرنولد  بنادي "الشياطين الحمر" منذ عام 2007 قبل أن يحل بدلا من إد ودوارد كرئيس تنفيذي في فبراير من العام الماضي.

 

رحيل ريتشارد أرنولد عن مانشستر يونايتد 

وذكر موقع "سكاي سبورت" البريطاني أنه من المقرر أن يغادر ريتشارد أرنولد، الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد، النادي بحلول نهاية العام الجاري.

 

ومن المقرر أن يغادر أرنولد بعد عامين فقط من منصبه حيث يضع مالكو يونايتد اللمسات الأخيرة على بيع حصة أقلية لملياردير البتروكيماويات السير جيم راتكليف.

 

وسيقوم بتسليم السيطرة التشغيلية للنادي على الفور وسيتم استبداله كرئيس تنفيذي مؤقت باتريك ستيوارت، الذي سيحتفظ أيضا بدوره كمستشار عام.

 

ويعمل أرنولد في يونايتد منذ عام 2007، ليحل محل إد وودوارد في منصب المدير التنفيذي مطلع العام الماضي.

 رئيس تنفيذي دائم جديد لمانشستر يونايتد 

 

وقال جويل جليزر، الرئيس التنفيذي المشارك: “أود أن أشكر ريتشارد على خدمته المتميزة لمانشستر يونايتد على مدار الـ 16 عاما الماضية، وأتمنى له كل التوفيق في مساعيه المستقبلية. المعرفة والخبرة العميقة التي يتمتع بها باتريك ستيوارت لتوفير الاستقرار المؤقت والاستمرارية بينما نبدأ في البحث عن رئيس تنفيذي دائم جديد”.

 

وأضاف أرنولد: "لقد كان شرفا لا يصدق أن أخدم هذا النادي العظيم لكرة القدم على مدار الـ 16 عاما الماضية. من خلال النجاحات والإخفاقات، كان الثابت هو تفاني موظفينا وجماهيرنا. أود أن أشكرهم جميعًا على ولائهم. والالتزام، وأتمنى لجميع المرتبطين بالنادي الأفضل في المستقبل".

 

موقف مدرب مانشستر يونايتد 

وقال المطلعون إنه نجح في تحديث هيكل عمليات كرة القدم في يونايتد، حتى في الوقت الذي يعاني فيه الفريق الأول للرجال في المسابقات المحلية والأوروبية تحت قيادة المدرب إريك تن هاج.

وأشار "سكاي سبورت" إلى أن موقف تن هاج  ليس تحت تهديد مباشر، لكنه يدرك أن النتائج بحاجة إلى التحسن. كان تين هاج يفضل الوضوح واليقين الذي سيأتي مع الاستحواذ القطري الكامل.

 

تحت قيادة أرنولد، فاز يونايتد بأول لقب له منذ ست سنوات بفوزه على نيوكاسل ليفوز بكأس كاراباو، كما قدم صفقات تجارية رائدة في الصناعة مع أديداس وكوالكوم.

 

ومع ذلك، كان العام الماضي عامًا مضطربا وسط حالة عدم اليقين المستمرة بشأن ملكية النادي في المستقبل.

 

بدأت عائلة جليزر مراجعة استراتيجية منذ عام تقريبًا، على الرغم من أنه من المتوقع أن يتم حلها الأسبوع المقبل مع تأكيد وصول راتكليف.

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