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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نادى الأدب بثفافة أسوان ينظم فعاليات عن فن النميم

فن النميم بثقافة
فن النميم بثقافة أسوان

عقد نادي أدب قصر ثقافة أسوان محاضرة بعنوان "الفنون الشفاهية"، بقصر ثقافة العقاد، شارك فيها الشاعر جمال حداد، الباحث في الفنون الشعبية، وأدارها الشاعر محمد المصري.

جاء ذلك فى إطار الحفاظ على الموروث الشعبى والتوعية به وضمن البرامج الثقافية للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

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فن النميم 

وقال حداد إن الفنون القولية لا تعتمد على لهجة معينة وتختلف من منطقة لأخرى، منها "فن النميم" الذى نُقل بالجنوب عن طريق الفتوحات الإسلامية، ويعتمد على الجناس وعدم التلاعب بالألفاظ، أى تكون صريحة، وهو وسيلة للتعبير عما يجول بخاطر القوّال بأى وسيلة ولهجة مثل "نعناع الجنينة".

وأشار إلى أن "فن الواو" أحد الفنون التى انتشرت جنوب الصعيد وكان أشهر من استخدمها عبدالرحمن الأبنودى من خلال السيرة الهلالية، وعرف عن أحمد بن عروس فى العصر المملوكى لاستخدامه ضد الحكم دون التصريح خوفًا من العقاب.

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جهود 

وأضاف أن "فن الكف" منتشر فى محافظة أسوان خاص فى الأفراح، ويستخدم معه "الدف والعود" وعبارة عن خانة لها بحر لها عدد من الكلمات والخانة تمثل علامة استفهام وعلى القوّال أن يرتجل للرد عليها.

جاءت المحاضرة ضمن برنامج الثقافة العامة برئاسة الباحث مسعود شومان، ومن خلال فرع ثقافة أسوان برئاسة يوسف محمود، التابع لإقليم جنوب الصعيد برئاسة عماد فتحي.

وجمال الحداد، شاعر وقوّال فى جميع ألوان الفنون القولية، من قرية الجعافرة مركز دراو بأسوان، عضو مؤسسة فى نادى أدب النميم وفنون البادية ببيت ثقافة كلابشة، شارك فى المهرجان الثانى لشعراء البادية وفن النميم الذى أقيم فى محافظة الشرقية "نادى أدب بلبيس". 

وساهم فى مشروع كنز الستات لجمع التراث الغنائى فى أسوان تبع مؤسسة "أضف"، قام بجمع وتنسيق ديوان "درر النميم" للشاعر حسن عبدالرحمن، حيث كان أول ديوان عن شعر النميم تصدره هيئة قصور الثقافة، تغنى بكلماته ومربعاته معظم مشاهير فنانى الكف فى الجنوب. 

وكان قد إفتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فعاليات الإجتماع الثانى للجان الوكالة الإفريقية " الأفرا " ممثلة للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية المصرية بحضور الدكتور عمرو الحاج على رئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة الذرية والمنسق الوطنى للأفرا ، وبمشاركة البروفيسور شوكت عبد الرزاق نائب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، والدكتورة دينا الحسينى رئيس لجنة إدارة مشروعات الأفرا. 

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