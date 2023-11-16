منتخب مصر بالزي الأساسي أمام جيبوتي في تصفيات كأس العالم

نشر الإعلامي ابراهيم فايق زي منتخب مصر وجيبوتي استعدادا لمباراة اليوم المقرر لها السادسة مساء في الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦ .

وكتب ابراهيم فايق :🔴📸 منتخب مصر بالأحمر و جيبوتي بالأخضر في مباراة غداً بتصفيات كأس العالم.

اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته باستاد القاهرة استعدادا لمباراة جيبوتي المقرر لها السادسة مساء اليوم الخميس في الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦ .

شارك في المران الختامي ٢٥ لاعبا وهم : محمد الشناوي ومحمد صبحي وأحمد الشناوي محمد هاني وعمر كمال وعلي جبر ومحمد عبد المنعم وأحمد سامي ورامي ربيعة ومحمد حمدي وأحمد فتوح وطارق حامد ومروان عطية ومحمد النني وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومحمود حمادة وحمدي فتحي ومحمد صلاح ومصطفي فتحي ومصطفي محمد ومحمد شريف ومحمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش وحسين الشحات.

حضر المران اللواء حلمي مشهور عضو اتحاد الكرة و حازم إمام عضو اتحاد الكرة و المشرف على المنتخب و دكتورة دينا الرفاعي عضو المجلس .