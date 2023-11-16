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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

قصور الثقافة.. مواهب متميزة في فنون التعبير الحركي والموسيقي ببورسعيد

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

اهتماما من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بتفعيل مراكز تنمية المواهب على مستوى الجمهورية، نظمت الهيئة زيارة للمتابعة الميدانية لمركز تنمية المواهب ببورسعيد.

وشهد فعاليات المركز الشاعر والباحث مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، والفنان محمد صابر مدير عام الإدارة العامة لرعاية المواهب، وأكد شومان أن الزيارة تأتي للوقوف على متابعة ودعم المواهب في أنحاء الجمهورية وتفعيل مشروع "مواهبنا مستقبلنا" الذي يطمح لاكتشاف المواهب المصرية في مجالات الفنون كافة ورعاية مركز دعم الموهوبين.

بدأت الزيارة بعمل لقاءات مباشرة مع المدربين والمتدربين وحضور بروفة كاملة في عدد من المجالات، وهي: الموسيقي بحضور المدرب محمد نصر والمتدربين والذي بلغ عددهم ثلاثين متدربا تراوحت مواهبهم بين العزف والغناء، واستمرت البروفة قرابة ساعة تنوعت فيها الفقرات  بين غناء الكورال والأصوات الغنائية الفردية وقدم المتدربون عشر فقرات بين الغناء الحديث والقديم والعزف على الآلات الموسيقية وقد اثنى الحضور على براعة تلك المواهب، وفي قاعة التعبير الحركي شاهد الحضور مجموعة من المتدربين بحضور المدرب كريم مصطفى وأربعين من الموهوبين تتراوح أعمارهم بين الثامنة حتى الخامسة عشرة وقاموا بعمل بروفة كاملة، ومن المقترح إقامة فصل تنمية المواهب في آلة السمسمية.

الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني مستوى الجمهورية مسعود شومان رعاية المواهب

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