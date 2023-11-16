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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسن مصطفى يتوقع تشكيل منتخب مصر أمام جيبوتي.. ويشيد بـ محمد النني

صدى البلد

أكد حسن مصطفى نجم الأهلي والزمالك السابق،  أهمية مواجهة منتخب مصر أمام جيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026، مبديًا في الوقت ذاته قلقه من تلك المباراة كعادة الفراعنة عند مواجهة منتخبات أقل في المستوى.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "تشكيل منتخب مصر (محمد الشناوي، محمد حمدي، محمد عبدالمنعم، علي جبر، محمد هاني، حمدي فتحي، محمد النني، إمام عاشور، ومحمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، مصطفى محمد) وهو التشكيل الأمثل من وجهة نظري".

وأضاف: "مسألة حصول أي لاعب على رقم فانلة معين أمر لا يستحق المناقشة مطلقًا، وأحمد الشناوي حارس بيراميدز موهوب، ولكنه يفقد تركيزه سريعًا، ومحمد الشناوي حارس الأهلي يمتلك شخصية كبيرة ويظهر في المواجهات الكبرى".

وواصل: "مشاركة زيزو في وسط الملعب يفقده نصف إمكانياته، لكن وجوده على الأطراف يكون أفضل لأنه يمتلك مهارة المراوغة والسرعة والتسديدات القوية. كما أنه أصبح التغيير الأول بالنسبة لـ فيتوريا في المباريات الأخيرة".

وأكمل: "إمام عاشور أفضل للمنتخب في مركز رقم 8 عن تواجد زيزو، بالإضافة لـ وجود محمد النني وحمدي فتحي في مركز 6".

وزاد: "النني من افضل العناصر في منتخب مصر، كما أنه يتميز بذكاء كبير، وعمل خلال فترة الإصابة على اكتساب الخبرات التدريبية وتطوير نفسه، كما أنه عنصر جيد داخل غرفة الملابس ويتحدث جيدا مع زملائه ودائم التحفيز له، وهي من أسباب الإبقاء عليه في آرسنال حتى الآن، ويشارك أيضا عند الحاجة لوجوده وعلاقته جيدة مع المدرب ارتيتا".

 

وأكد: "محمد هاني لا يقل هجوميًا عن عمر كمال عبدالواحد، ولا أتوقع البدء بـ أحمد فتوح لأنه بعيد عن التركيز، لكنه قد يشارك في اللقاء المقبل أمام سيراليون، بعدما يتحدث معه المدير الفني من أجل تجهيزه ذهنيا، كما أنه من الوارد قيام المدرب بـ إشراك زيزو على حساب إمام عاشور".

وأتم: "منتخب مصر دائما يعتمد على السرعات والهجوم المرتد، وبعض المباريات التي نواجه فيها فرق أقل منا في المستوى لا نقدم الأداء المنتظر، وعندما نواجه مستويات أعلى نجد مساحات ونلعب بشكل أفضل، ولذلك نحتاج دائما للاعبين لديهم مهارات وسرعة وفي حالة تركيز. ودائمًا أكون قلق عند مواجهات المنتخب أمام الفرق الأقل".

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حسن مصطفى يتوقع تشكيل منتخب مصر أمام جيبوتي.. ويشيد بـ محمد النني

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