الطفل مظلوم.. والدة جنى تكشف حقيقة الاعتداء على ابنتها

كشفت والدة الطفلة جنى، البالغة من عمرها 8 سنوات، تفاصيل مأساة ابنتها، ضحية تصفية الحسابات بين الأب والأم بعد انفصالهما.

وقالت والدة الطفلة جنى، خلال لقاء لها لبرنامج “تفاصيل”، عبر قناة “صدى البلد 2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، «طليقي والد جنى وخاله فضحوني أمام مركز الشرطة، وسبوني واتهموني أني أهملت في تربية البنت، معلقة: لما بروح مشوار بتكون معايا لحظة بلحظة ومش بتفارقني».

وتابعت والدة جنى قائلة: «حاليا بسأل عنها من بعيد لبعيد، وقلبي بيوجعني من اللي حصل لها، متسائلة: لما تكبر أخواتها هيسألوني إيه اللي حصل لأختنا، وجنى هتسألني لي سبتيني للناس دي؟».

مفيش أم في الدنيا تعرف كدا وتسكت

وعلقت والدة جنى قائلة: «جالنا مرسال من طرف طليقي بأنه عاوز مليون جنيه، لكن الطفل المتهم مظلوم، وطليقي هدفه أنه يعذبني في بنتي فقط، مفيش أم في الدنيا تعرف كدا وتسكت».

