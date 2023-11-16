شبانة: فتوح اتفق مع الأهلي على الانتقال لصفوفه.. لكن الأزمة في معلول

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن أحمد فتوح ظهير أيسر فريق الزمالك، لديه اتفاق مع النادي الأهلي، لكنه لم يوقع العقود بشكل رسمي حتى الآن.

وقال في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "قصة فتوح ليست في الجانب المالي حاليًا، ولكنه يرفض وجوده كلاعب بديل لـ علي معلول".

وأضاف: "هناك أحاديث تقول أن معلول سيظهر موقفه بعد كأس العالم للأندية سواء بالبقاء أو الرحيل، خصوصا بأن اللاعب طلب تمديد عقده موسمين، والنادي يريد التجديد لموسم آخر، وقد ينتقل لأحد الدول العربية، وبالتالي فأنه من الممكن رحيله بعد ختام الموسم الجاري".

وواصل: "إذا قام الأهلي بتجديد عقد معلول موسمين فأن فتوح لن يتواجد في القلعة الحمراء، وهذه نسبته تصل إلى 5%".

وأكمل: "إذا بدأنا في سماع أخبار بأن معلول لن يجدد أو عرض الأهلي موسم واحد للتجديد، فأن اللاعب سيكون قريب من الرحيل، وبالتالي ستكون فرصة أحمد فتوح كبيرة في الانضمام لصفوف الفريق الأحمر".

وأكد: "موضوع فتوح مع الزمالك انتهى تمامًا، وتم فتح الباب أمام الأهلي لشراء الـ6 شهور المتبقية في عقده، ولكن الأهلي لن يتقدم بأي عروض".

وأضاف: "هناك سيناريوهات معينة حول مصير لاعب فريق الزمالك، وهي بأن يخرج فتوح لنهاية الموسم لأي نادي خارج مصر، أو الإبقاء عليه في الزمالك حتى نهاية عقده".

وأكد: "بنسبة 60 أو 70% هذا هو الموسم الأخير لـ معلول في النادي الأهلي، وبالتالي فرصة فتوح كبيرة في الانتقال للأهلي، لانه لن يجلس احتياطيا للاعب التونسي".