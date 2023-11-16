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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة: الخطيب عليه اتخاذ مواقف حاسمة لتصويب أخطاء فريق الكرة بالأهلي

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عليه اتخاذ مواقف جادة من أجل تصويب الأخطاء في فريق الكرة، بعد تراجع المستوى بشكل ملحوظ منذ بداية الموسم، مشيرا إلى أن هناك خلط واضح ظهر بين الجماهير مؤخرًا.

وقال في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "كولر ليس هو السبب في ضم أنتوني موديست، لكنه وافق على ضم اللاعب الفرنسي لصفوف الأهلي في الصيف الماضي، وبالتأكيد الخطيب هو أكثر شخص منفعل بسبب ما يقدمه فريق الكرة، ويجب أن يدرك جمهور الأهلي أنه لابد من علاج الاخطاء وعدم تركها مطلقا".

وأضاف: "البعض كان ينزعج من الانتقادات ضد الزمالك، وفي النهاية الجميع انصرف عن الانتقاد، وهو ما تسبب في الحالة التي وصل إليها النادي الأبيض حاليًا، والمجلس الحالي يجد أزمات كثيرة ووصل إلى مرحلة صعبة".

وقال: "الخطيب كان لديه اطمئنان قبل بداية الموسم تجاه فريق الكرة، وتم توفير كل الأمور للجهاز الفني وتم التعاقد مع صفقات جيدة، حتى موديست لم يكن أحد يعلم أن هذا هو المستوى الذي سيظهر به، لكن فوجئ الجميع بخسارة بطولتين وحالة تراجع واضحة في مستوى اللاعبين".

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