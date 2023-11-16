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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طارق السعيد: موقف فتوح يختلف عني وأحيي مجلس الزمالك

صدى البلد

أشاد طارق السعيد نجم نادي الزمالك والأهلي السابق، بقرارات مجلس إدارة الزمالك، بعرض كل من أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي ثلاثي الفريق، بعد أزمتهم الأخيرة.

وتابع السعيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "قرارات الزمالك صحيحة 100% من أجل ترسيخ المبادئ، وتمنيت أن يتجاهل روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري، ضمهما".

وأضاف: "موقف فتوح لا يشبه موقفي، موقفي كان مختلف بسبب نهاية عقدي وكنت من المفترض تجديد عقدي، ورفضت التوقيع مع الأهلي لحين معرفة موقفي مع الزمالك، وبعدها اتخذت قرار المغادرة للتتش".

وقال طارق السعيد: "أتوقع أن ينتقل أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق إلى النادي الأهلي حال عدم احترافه، ولا أتوقع رحيله إلى بيراميدز من أجل البطولات".

واختتم: "تصفيات كأس العالم هذه المرة أسهل من قبلها، ولكن لا بد عدم الاستسهال من أجل عدم الوقوع في ورطة الخروج المفاجئ وأخشى من هذا الأمر، ومواجهة جيبوتي مثلها مثل مواجهة أقوى منتخبات العالم".

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