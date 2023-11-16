الزمالك يرفض الصلح مع فتوح.. والأهلي لم يحسم موقفه بشأن اللاعب

كشف الإعلامي إسلام صادق عن آخر تطورات أزمة أحمد فتوح، الظهير الأيسر لنادي الزمالك، بعد قرارات مجلس إدارة النادي الأبيض، برئاسة حسين لبيب التي أصدرها في اجتماعه أمس الأول، الاثنين.

وقال صادق، عبر برنامجه "البريمو" على فضائية "TeN": "بعض الوسطاء تدخلوا للصلح بين مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، وأحمد فتوح لإنهاء الأزمة التي افتعلها اللاعب قبل مباراة زد بالدوري الممتاز، رفقة الثنائي محمد صبحي، ومصطفى الزناري، لكن مجلس إدارة القلعة البيضاء مصمم على موقفه بالاستغناء عن الثلاثي، كما تم الإعلان في الاجتماع".

وأضاف: "النادي الأهلي لم يحسم موقفه حتى الآن بشأن التفاوض مع أحمد فتوح، ظهير أيسر الزمالك، لكن هناك رغبة داخل القلعة الحمراء في التعاقد مع اللاعب".