بيسيرو يرحب بتدريب الزمالك.. وموسيماني يتحفظ

كشَفَ الإعلامي إسلام صادق عن أقرب المرشحين لتدريب نادي الزمالك في الفترة المقبلة خلفًا للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو الذي تمت إقالته عقب خسارة الأبيض أمام زد ضمن منافسات الجولة السادسة من منافسات الدوري الممتاز 2023 – 2024 "دوري نايل" بنتيجة 1-2 .

وقال صادق عبر برنامجه "البريمو" على فضائية "TeN" : “ الزمالك تواصل مع البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني لمنتخب نيجيريا، والسابق للنادي الأهلـي حول استطلاع رأيه في تدريب القلعة البيضاء بالفترة المقبلة ”.

وأضاف: البرتغالي جوزيه بيسيرو رحَبَ بتدريب الزمالك في الفترة المقبلة لكنه اشترط أن يتم التعاقد عقب انتهاء مهمته مع المنتخب النيجيري في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة والمقرر إقامتها بكوت ديفوار في يناير المقبل.

وتابع: حدث تواصل بين مسؤولي نادي الزمالك والجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني السابق لنادي الوحدة الإماراتي والأسبق للأهلي، ولكن المدرب تحفظ على تدريب الأبيض نظرًا لتجربته السابقة بالقلعة الحمراء، ولكن زوجته ووكيلة أعماله "مويرا" رحبت بخوض التجربة مع الأبيض.