رسالة مهمة للجماهير لدعم منتخب مصر أمام جيبوتي

أكد محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، أنه لابد من وجود الجماهير المصرية في استاد القاهرة الدولي لدعم منتخب مصر أمام جيبوتي، ومن أجل إيصال رسالة هامة للاعبين بأنهم يدعمون المنتخب في هذه المرحلة الهامة.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "يجب تحقيق الفوز في مباريات المرحلة الأولى من التصفيات، ومن الطبيعي تحقيق الفوز في أول 6 مواجهات وحسم الصعود مبكرًا، قبل الدخول في المواجهات الأخيرة".

وأضاف: "القائمة الموجودة حاليا هي الأفضل منذ سنوات، بعيدًا عن مشكلة أحمد فتوح ومحمد صبحي، وفيتوريا يسير بسياسة معينة والهدف هو الاعتماد على العناصر الشابة في المقام الأول، وسيكون عينه على لاعبين أصغر في السن".

وأكمل: التشكيل الأقرب لمصر (محمد الشناوي، محمد هاني، علي جبر، محمد عبدالمنعم، محمد حمدي، محمد النني ، حمدي فتحي، زيزو ، محمد صلاح، تريزيجيه، مصطفى محمد), وفيتوريا سيضع في الحسبان لقاء سيراليون وسوف يشارك إمام عاشور وطارق حامد في المواجهة الثانية".

وواصل: "التسجيل مبكرا من جانب منتخب مصر سوف يساهم في حسم اللقاء وبعدد وافر من الأهداف، وهناك تقارب في المستوى بين اللاعبين، وقد يلعب زيزو في الجبهة اليمنى على أن يشارك صلاح كمهاجم خلف مصطفى محمد لزيادة الكثافة الهجومية".