نادي أبو سليم الليبي: مواجهة الزمالك ستكون صعبة جدا

قال شكري الخطوي، المدير الفني لنادي أبو سليم الليبي: “مواجهة الزمالك ستكون صعبة جدا، ونستعد جيدا لتلك المواجهة، وإن شاء الله سنكون في الدور المقبل مع الزمالك”.

وأضاف الخطوي، لبرنامج “رقم 10” مع الإعلامي كريم رمزي عبر القناة الأولى: “لم أقل إننا سنفوز على الزمالك ذهابا وإيابا، الزمالك فريق مميز وشاهدته أمام بيراميدز”.

وتابع: “الزمالك تأخر ثلاث مرات وعاد مرة أخرى، وهذا الأمر يؤكد مدى قوة الفريق فنيا، لذلك لا يمكن القول إننا سنفوز على الزمالك ذهابا وإيابا، نحن نحترم الزمالك كثيرا”.

وأوضح المدير الفني لنادي أبو سليم الليبي، أنه “في مواجهة الإياب في الجزائر والزمالك لم يعرض علينا خوض اللقاء في القاهرة”.