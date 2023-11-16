انطلاق أولى رحلات الطيران المباشرة بين القاهرة شنغهاي.. اليوم

تشارك وزارة السياحة والآثار، مُمثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في المعرض السياحي الدولي COTTM في دورته الـ16 الذي يُقام بالعاصمة الصينية بكين بداية من 15 نوفمبر وتستمر فعالياته حتى 17 نوفمبر الجاري.

وقال عمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة إن السوق الصيني يشهد طفرة كبيرة تتمثل في زيادة حركة الطيران المباشر بين البلدين، منها افتتاح شركة مصر للطيران لخط الطيران المباشر بين مدينتي شنغهاي والقاهرة، ومن المقرر أن تكون أولى رحلاته اليوم، وإطلاق شركة الطيران الصينية Eastern Airlines لخط طيران جديد يربط القاهرة بشنغهاي بثلاث رحلات أسبوعية، بالإضافة إلى شركة طيران صينية أخري يتم بحث سبل التعاون وتشجيعهم على إطلاق خطوط طيران مباشرة بين البلدين.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن المشاركة في معرض COTTM تأتي في إطار استراتيجية وزارة السياحة والآثار والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي للترويج للمقصد السياحي المصري في الأسواق السياحية المستهدفة، ومن بينها السوق الصيني، والعمل على زيادة الحركة السياحية الوافدة منه.

فرصة للتعرف على مقترحات وآراء منظمي الرحلات وشركات السياحة العاملة بالسوق الصيني

وأكد القاضي، أن هذا المعرض فرصة للتعرف على مقترحات وآراء منظمي الرحلات وشركات السياحة العاملة بالسوق الصيني؛ لزيادة هذه الحركة والتعرف على أية تحديات قد تواجه تحقيق هذا النمو، خاصة وأن مصر كانت من أول المقاصد السياحية التي سمحت الحكومة الصينية لشعبها بزيارتها بعد انتهاء الإغلاق الناتج عن جائحة فيروس كورونا مما، يعكس العلاقات القوية بين البلدين.

يذكر أن الوزارة تشارك في هذا المعرض العام الحالي، بجناح تبلغ مساحته 136م2 يضم 9 فنادق وشركات سياحة مصرية، بالإضافة إلى شركة الطيران الوطنية مصر للطيران.

وتشارك مصر في المعرض السياحي الدولي COTTM بشكل منتظم، وقد بلغ عدد المشاركين بالمعرض في أخر انعقاد له عام 2019 إلى 450 عارض من 70 دولة مُختلفة.

وافتتح الجناح المصري نيابة عن السفير عاصم حنفي سفير مصر في الصين، الوزير مفوض هيثم عبد الهادي نائب رئيس البعثة الدبلوماسية ببكين، في حضور محمد سلامة رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وإبراهيم بدر المسئول عن السوق الصيني بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ووفد رفيع المستوى من أعضاء السفارة المصرية، والوزير مفوض أحمد ذكي رئيس مكتب التمثيل التجاري ببكين.