طبيب يفقد نصف وزنه ويهزم السكري بدون جراحات في وقت قياسي..كيف فعل ذلك؟

أثار طبيب يدعى مايكل موسلي، يعمل في هيئة الخدمات الصحية الوطنية في مانشستر، الكثير من الجدل، وذلك فقدانه أكثر من نصف وزنه والتخلص من مقاومة الأنسولين، باتباع نظام غذائي سريع وهو Fast 800 الغذائي.

ورغم عمله في قطاع الرعاية الصحية وفهمه المهني لتأثير زيادة الوزن، إلا أن خيارات أسلوب حياته السابقة كان لها تأثير كبير على صحته.

ولكن بفضل برنامج Fast 800، تمكن من تغيير أسلوب حياته.

وأوضح أنه كان يعمل بعيدًا عن المنزل لمدة سبع ليال تقريبًا كل أسبوعين لبضع سنوات، ويعتمد على تناول الوجبات السريعة.

وفقا لموقع “إكسبريس”، يعد برنامج Very Fast 800 أسلوبًا سريعًا لفقدان الوزن، حيث يلتزم المشاركون بتناول 800 سعرة حرارية يوميًا.