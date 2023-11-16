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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

(الأهرام): على قادة إسرائيل إعادة حساباتهم والإيمان بأن هناك شعبا فلسطينيا لا يمكن محوه من الوجود

صدى البلد

أكدت صحيفة (الأهرام) أن الموقف المصري ثابت وواضح غاية الوضوح في مسألة التهجير القسري 

للفلسطينيين، 
منوهة بموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي من هذه القضية وتشديده على أن مصر لا تقبل أبدا تصفية القضية الفلسطينية، أو أن يكون حل الأزمة على حساب أى طرف آخر، سواء كان هذا الطرف مصر، أو الأردن، أو لبنان، أو غيرها. 


ودعت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم /الخميس/ تحت عنوان (تحرك مصري فرنسي لمنع اتساع دائرة الصراع في المنطقة) - قادة إسرائيل ومسئوليها المتشددين إلى إعادة حساباتهم، والإيمان بأن هناك شعبا اسمه الشعب الفلسطيني، لا يمكن محوه من الوجود، وأن الغد ليس مأمون العواقب للشعب الإسرائيلي نفسه.


واستغربت الصحيفة، تصريحات مسئولين إسرائيليين - بين الحين والحين - والتي تأتي في إطار "الاستهلاك المحلي الإعلامي في الداخل الإسرائيلي"، لكن بعضها ـ مع ذلك ـ يعكس فهما خاطئا، وحسابات غير دقيقة، وآخر هذه التصريحات غير المسئولة ما صدر عن الإسرائيلي المتطرف، بتسلئيل سموتريش، وزير مالية إسرائيل، التي اقترح خلالها تفريغ قطاع غزة من أصحابه الأصليين، وذلك بتهجير الفلسطينيين من القطاع، وطردهم إلى أمكنة أخري، وهكذا فإن من لا يملك يحكم فيما ليس له.


وأعادت الصحيفة تأكيد الموقف المصري ثابت والذي أعلن عنه الرئيس السيسي - في كل مناسبة، أتى فيها ذكر لأزمة غزة - بشأن رفض مصر التام والكامل لهذا التصور، وكذلك تشديده (الرئيس) على أن الحل الوحيد للأزمة هو حل الدولتين، بأن يكون للفلسطينيين دولتهم المستقلة، داخل حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدة (الصحيفة) أن مصر لن تقبل مصر أي كلام آخر.
وأشارت الصحيفة إلى تأكيد وزير الخارجية، سامح شكري - أمس الأول - أن أي تصريح مماثل لما نطق به الوزير الإسرائيلي؛ هو مخالفة صريحة للقانون الدولي، وأن التفكير أو تشجيع تهجير أهالي غزة؛ أمر مرفوض تماما.


ولفتت إلى تطرق الوزير شكري إلى أن ما تروج له بعض الدوائر الإسرائيلية، بأن نزوح مواطني غزة عنها يتم بشكل طوعي؛ هو محض افتراء كاذب، لأن نزوحهم ليس إلا نتاجا للاستهداف العسكرى الإسرائيلي المتعمد لهم، وللتجويع، وللحصار، ولهدم المنازل فوق رءوس ساكنيها، فيما يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان، حسبما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة، لسنة 1949.
وشددت الصحيفة على أن لجوء إسرائيل إلى منع وإعاقة دخول المساعدات الإنسانية؛ هو مسعى منها للإسراع بتنفيذ هذا التهجير القسري؛ وهي مسألة باتت مكشوفة للرأي العام العالمي كله؛ والدليل على ذلك تلك المظاهرات الغاضبة الرافضة فى شتى عواصم العالم.


من جانب آخر، فإن أصحاب الأرض (الفلسطينيون) أوضحوا موقفهم المبدئي والثابت، وهو أن غزة جزء لا يتجزأ من الأراضى الفلسطينية، ولا دولة فلسطينية بغير غزة، ويعرف كل فلسطيني أن تفريغ غزة من سكانها هو تضييع تام للوطن الفلسطيني بالكامل، وهذا أمر غاية فى الخطورة، ليس على مستقبل المنطقة كلها فقط، بل على مستقبل إسرائيل نفسها أيضا، وفق ما كتبت الصحيفة في ختام افتتاحيتها.

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