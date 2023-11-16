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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"الجمهورية": جهود مصرية مكثفة لا تنقطع بهدف وقف العدوان والحفاظ على حقوق الفلسطينيين

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة

أكد صحيفة (الجمهورية) أن مصر لا تتوانى في بذل الجهود لتجنب اتساع الصراع في الشرق الأوسط وحماية أرواح المدنيين والحفاظ على الاستقرار في المنطقة، منوهة بالجهود المكثفة التي لا تنقطع وبالهدف المصري الواضح وهو حماية أرواح المدنيين ووقف العدوان والحفاظ على حقوق الفلسطينيين والعمل على إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية .


وأشارت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم /الخميس/ تحت عنوان (جهود «مصرية» متواصلة لوقف العدوان على غزة) - إلى أن العالم يتجه صوب القاهرة "قلب العروبة النابض وقبلة الباحثين عن تحقيق الاستقرار وحماية أرواح الأبرياء، ولتحيا مصر قوية بقيادتها الوطنية".


وقالت الصحيفة إن القاهرة أجرتها - منذ بدء الأزمة الراهنة في غزة - لتمثل نقطة الارتكاز الرئيسية للوصول للتفاهات السياسية المطلوبة من أجل الهدنة الإنسانية وإيصال المساعدات لأهالي القطاع الذي يعاني منذ 7 أكتوبر الماضي، من أسوأ أزمة يشهدها منذ عشرات السنين. 


ولفتت الصحيفة إلى لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير القوات المسلحة الفرنسي - أمس - حيث جرت مباحثات تم خلالها استعراض الجهود المصرية المتواصلة لتحقيق التهدئة وإدخال المساعدات، فضلاً عن استقبال المصابين وإجلاء الرعايا الأجانب عبر معبر رفح، الذي أكد وزير الخارجية سامح شكري - في تصريحات أمس - أن المعبر «مفتوح» أمام إدخال المساعدات لإنقاذ أهالي القطاع.
 

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