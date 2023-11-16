رئيس حزب الاتحاد: مصر كسرت الحصار على غزة جزئيا بدخول أول شاحنة وقود

أكد رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أن دخول أول شاحنة وقود من معبر رفح إلى غزة، منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر الماضي، انعكاس لجهود مصر الدبلوماسية الكبيرة التي تبذلها لصالح الشعب الفلسطيني الشقيق، واستمرار للنجاحات التي حققتها في هذا الصدد.

وقال صقر، في تصريحات صحفية اليوم، الخميس، إن القطاع كان في أشد الحاجة إلى الوقود في ظل توقف الخدمات والمستشفيات عن العمل لعدم وجود وقود.

وأضاف أن دخول الوقود إلى غزة، يعبر عن نجاح مصر في كسر الحصار ولو جزئيًا عن القطاع، الذي يطوقه الاحتلال الإسرائيلي من جميع الجهات، ليمنع عنه أي منفذ للحياة.

وأوضح أن مصر عملت خلال الفترة الأخيرة على كسر هذا الحصار، وقد حقق نتائج إيجابية لصالح الأشقاء.

وأشار رئيس حزب الاتحاد، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس جرائم حرب، وانتهاكات صريحة للقانون الدولي والإنساني، بفرضه حصارا كاملا على قطاع غزة، وأن نفاد الوقود بالقطاع، يجب أن يحاسب عليه الاحتلال الإسرائيلي، الذي لم يحترم قوانين الحرب على الإطلاق، وهو الأمر الذي عبرت عنه مصر في كل المناسبات والاتصالات التي كانت طرفًا فيها منذ بداية الحرب.

ولفت رضا صقر، إلى أن مصر تقوم بدور تاريخي لدعم الشعب الفلسطيني، فبالأمس وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير 650 طنا من السلع الغذائية، لأهالينا في غزة، والذي تبعه دخول أول شاحنة وقود من معبر رفح اليوم للقطاع.

ونوه رئيس حزب الاتحاد، إلى أن مصر تقوم بخطى ثابتة لاحتواء الصراع في غزة، ووقف إطلاق النار بشكل فوري وغير مشروط.