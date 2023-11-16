الأرصاد:استقرار في حالة الطقس..والعظمى على القاهرة الكبرى 27درجة|فيديو

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك استقرارا تاما في الأحوال الجوية اليوم، على معظم المحافظات، مؤكدة أن درجات الحرارة تعتبر حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام.

الأرصاد: الطقس معتدل على القاهرة الكبرى و محافظات الوجه البحري



وأضافت منار عانم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج" صباح الخير يامصر" المذاع عبر القناة الأولى، أن العظمى على القاهرة الكبرى اليوم خلال فترة النهار 27 درجة مئوية، لافتة إلى أن الطقس معتدل على القاهرة الكبرى و محافظات الوجه البحري، و السواحل الشمالية، و مائل للحرارة على محافظات شمال الصعيد، و حار على جنوب الصعيد و جنوب سيناء خلال فترات النهار.



وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أنه خلال فترات الليل مع غياب أشعة الشمس يحدث انخفاض في قيم درجات الحرارة ، حيث تصل درجات الحرارة الصغرى لـ 19 درجة مئوية.