رفع كفاءة الأعمدة وكشافات الإنارة في شوارع وطرق مدينة سفاجا

تواصلت جهود رئيس مدينة سفاجا، اللواء ياسر شعبان، في تطوير وتحسين بنية الإنارة بالمدينة، حيث تمت أعمال صيانة مكثفة لأعمدة الكهرباء في مناطق مختلفة، بهدف تعزيز السلامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

تضمنت الأعمال الصيانية رفع كفاءة الأعمدة الكهربائية وتحسين إضاءة الشوارع في المناطق المؤهلة بالسكان، ما يسهم في تحقيق التوفير الطاقي وتوفير بيئة آمنة ومريحة للمجتمع المحلي.

وفي إطار الجهود المستمرة لتحسين الخدمات البلدية، أوضح شعبان أن قسم الكهرباء يعمل جاهدًا على صيانة وإصلاح الأعطال الداخلية، بالتنسيق مع فريق فني متخصص، حيث يتم إصلاح الأسلاك والصناديق الكهربائية الداخلية والمنفصلة عن بعض الأحياء بنطاق المدينة.

وأشار رئيس المدينة إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن الطفرة الإيجابية التي تشهدها المدينة في مختلف الخدمات، مع التركيز على إضاءة الطرق وتجميل المناطق الحضرية، إلى جانب تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تعود بالفائدة على المواطنين.

وفي ختام تصريحاته، أكد شعبان استمرار أعمال الصيانة والتركيب في جميع أحياء المدينة، مشيرًا إلى أن الجهود مستمرة لتحقيق رؤية مستدامة تعكس التطلعات الإيجابية للمجتمع المحلي وتحسين جودة الحياة للمواطنين.