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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

للرجيم .. طريقة عمل الشكشوكة باللحمة

شكشوكة باللحمة
شكشوكة باللحمة

الشكشوكة من الأكلات الشعبية الشهيرة، ولها طرق مختلفة في إعدادها،ومن ألذ وجبات الفطور على الإطلاق، حيث إنّها تُعدّ وجبة شهية متكاملة؛ لأنّها تحتوي على العديد من العناصر الغذائية منها البيض، والخضار، المميز في الشكشوكة حيث كل بلد لها طريقة تحضير تختلف عن الأخرى، وفيما يلي خطوات عمل  عمل الشكشوكة اللذيذة والشهية.

 

طريقة عمل شكشوكة باللحم للرجيم:


المقادير:

‏-  500 جرام لحم مفروم
‏-  6 بيض
‏-  4 طماطم مقشرة ومقطعة
‏-  4 فص ثوم مهروس
‏-  1 فلفل أخضر حار مفروم ناعماً
‏-  1 بصل مفروم
‏-  2 معلقة كبيرة زبدة
‏-  1 معلقة صغيرة كمون
‏-  ¼ معلقة صغيرة فلفل اسود


طريقة التحضير:

سخني مقلاة على حرارة متوسطة.
أضيفي اللحم وقلبي حتى يصبح بني اللون.
أضيفي الزبدة ثم البصل والثوم والفلفل المفروم وقلبي لمدة 5 دقائق حتى يلين.
أضيفي الكمون والملح والفلفل والطماطم وخففي النار واتركي المزيج لمدة 5 دقائق.
أضيفي البصل وغطي المقلاة واتركيها حتى ينضج البيض بالدرجة المفضلة لديك.
قدميها ساخنة مع رشة بقدونس أو بصل أخضر إلى جانب الخبز المحمص.

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