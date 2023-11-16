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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

خلال صالون التنسيقية...

ممثل حملة السيسي: عقدنا 75 لقاءً وزيارة خارجية لعرض رؤى الكيانات والقوى السياسية

النائب أحمد فوزي،
النائب أحمد فوزي، عضو مجلس الشيوخ

أشاد النائب أحمد فوزي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثل عن حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بالمشهد الانتخابي في الانتخابات الرئاسية 2024، قائلا: "مشهد يليق بحجم الدولة المصرية، التنوع الموجود في مرشحي الرئاسة، وكذلك التنوع الحزبي للمرشحين يعد دفعة قوية للحياة الحزبية والسياسية المصرية".

وأضاف فوزي، خلال مشاركته في الصالون النقاشي الذي عقدته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان «مصر تختار رئيسها.. انطلاق الدعاية الانتخابية للانتخابات الرئاسية المصرية»: "حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي من أول اختيار المستشار محمود فوزي رئيسا للحملة الانتخابية، والكل يعلم أنه رجل تاريخه مشرف ووطني وإدارته للحوار الوطني جعلته يجمع مساحات مشتركة مع العديد من القوى السياسية، فهو كان اختيارا موفقا".

وتابع فوزي: "منذ اختيار الحملة بدأ اختيار هيئة مكتب الحملة الرسمية، وكان اختيارا يعبر عن أنها حملة منفتحة على جميع الكيانات المصرية السياسية والشبابية والمؤسسات الوطنية المهتمة بالعمل العام، كما شهدت الكثير من اللقاءات بلغت 75 لقاءً بحضور المستشار محمود فوزي، وهدفها كان اللقاء بجميع القوى السياسية والنقابات التي من الممكن أن تكون داعمة للمرشح عبد الفتاح السيسي، وكذلك المتخصصون وأصحاب الخبرات المختلفة".

واستكمل: "حرصت الحملة على لقاء وزيارة الدكتور أحمد الطيب، الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، والبابا تواضروس، والمفتي، والكنيسة الإنجيلية، والعديد من السفارات الأجنبية، والسفير الفلسطيني والسفير الفرنسي وسفير الاتحاد الأوروبي، للتعرف على رؤى كل هذه الكيانات للدولة المصرية، لعرضها على المرشح عبد الفتاح السيسي خلال الفترة المقبلة".

وأشار النائب أحمد فوزي، إلى أنه كان هناك حالة من التناغم بين الحملة المركزية وهيئات مكاتب الحملة الرسمية في الـ 27 محافظة، وتم وضع خطة عمل في الفترة المقبلة ولفترة الدعاية الانتخابية.

أدار الحوار خلال الصالون النائبة نشوي الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون كل من؛ النائب أحمد فوزي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والدكتور محمد سالم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، وعمرو عبد الباقي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من حملة المرشح الرئاسي عبد السند يمامة، وفاتن الفقي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من حملة المرشح الرئاسي حازم عمر.

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