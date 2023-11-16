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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب المستقلين الجدد يعلن عن حملة إلكترونية لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات

حزب المستقلين الجدد
حزب المستقلين الجدد

قال حزب المستقلين الجدد ان الحملة بدأت من الامس باطلاق صفحات علي تطبيق الفيس بوك باللغه الانجيليزية والفرنسية والصينية والروسية والألمانية. 

ويؤكد الحزب علي ان الهدف من هذه الصفحات هو التعريف بدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وبيان الانجازات التي تمت علي ارض مصر في خلال  السنوات الماضيه.


ويؤمن الحزب بان تلك الصفحات والتى تمثل جزء من خطة الكترونية متكامله يتبناها الحزب من اجل توضيح حقيقه الموقف المصري في القضايا المختلفه بصورة واضحة وكذا بيان فاعليات انتخابات الرئاسة المصرية للعالم كله.


وأكدت فاطمة عبد الواسع واحمد صلاح المسؤلان عن الحملة ان هذه الصفحات هي تخاطب الجنسيات المختلفه في الداخل وفي الخارج وسيكون هناك متابعة علي مدار الساعة كمنبر متعدد اللغات يخاطب العالم كله.

كما أشار " عناني " أيضا رئيس حزب المستقلين الجدد ان هذه الصفحات لها وظيفة أخري وهي ترجمة كل توجيهات الرئيس السيسي وقراراته تجاه القضية الفلسطينية ودعم غزة.


كما أضاف ان هذه الصفحات أطلقت أيضا لدعم الحكومة الحالية وترجمة كل انشطتها ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية وذلك لإطلاع العالم اجمع أن مسيرة مصر الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وخطة الرئيس السيسي في تطور وتقدم وتسير وفقا لما نصت عليه في ظل الظروف والتحديات الاقليمية والعالمية التي يشهدها العالم

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