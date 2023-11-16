عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ جنوب سيناء: التصديق على 320 قرار تصالح بمدينة شرم الشيخ

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء يصدق على قرار تصالح مخالفات البناء

صدق محافظ جنوب سيناء خالد فودة على 46 قرار تصالح على مخالفات البناء نموذج رقم " 10" لأهالي مدينة شرم الشيخ ، ليصل إجمالي قرارات التصالح التي تم التصديق عليها حتى الآن لأهالي مدينة شرم الشيخ 320 قرار تصالح على مخالفات البناء.


ووجه المحافظ - في بيان اليوم / الخميس / - بضرورة استكمال التصديق على باقي قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.


من جانبه ، أوضح رئيس مدينة شرم الشيخ المهندس رماح هاشم ، أنه تم التصديق بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه بعد قفزة جنونية|أسعار الذهب تتراجع بعد قرار المركزي وعيار21 مفاجأة

80 ألف جنيه والتنفيذ من اليوم فورًا|مفاجأة بشأن قرار البنك المركزي الجديد

المتر بـ 50 جنيها| مفاجأة لملايين المصريين بشأن قانون التصالح خلال أيام

كيف تصلي على النبي 100 ألف مرة في اليوم؟.. لن تستغرق دقيقة

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وبعض المحافظات لهذا السبب

الكليوباترا بكام عندك| شعبة الدخان تحسم أسعار السجائر الحقيقية .. وهذا مايحدث بالسوق.. تفاصيل

تطور عاجل في غرامة كهربا مع الزمالك| اعرف الحكاية

أسعار السكر اليوم| إجراء حكومي لحل الأزمة.. و27 جنيهًا للكيلو بهذه المنافذ

ترشيحاتنا

أول رد فعل لكهربا بعد تطورات ملف الغرامة.. شاهد

مفوض الأمم المتحدة لحقوق الانسان: تفشي الأوبئة والجوع في غزة أمر حتمي

بأمر الرئيس.. مصر تستقبل طفل فلسطيني يواجه خطر الموت

طفلة إندونيسية تطالب والدتها ببيع سيارتها للتبرع لفلسطين.. شاهد ردة الفعل

بعد مطالبتها بوصاية أممية.. إسرائيل تعارض المقترح الألماني بشأن غزة

مفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يطالب بتحقيق دولي في جرائم الحرب بغزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اختفاء ابن الرئيس الإسرائيلي في غزة| هل مات أم وقع في الأسر ؟.. هذا ما قالته أمه

طبيب يفقد نصف وزنه ويهزم السكري بدون جراحات في وقت قياسي..كيف فعل ذلك؟

الكليوباترا بكام عندك| شعبة الدخان تحسم أسعار السجائر الحقيقية .. وهذا مايحدث بالسوق.. تفاصيل

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحليب مع العسل على الريق؟

فيديو

دموع حقيقية.. تمثال السيدة مريم العذراء يبكي داخل إحدى الكنائس المكسيكية

بالتزامن مع اقتحام مستشفى الشفاء.. قصة ممرضة مزيفة استغاثت من حماس «فيديوجراف»

قصة حب فؤاد خليل ورفض طلب زواجه بسبب الفن

أحمد فؤاد خليل يكشف بداية مشوار والده الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ