محافظ جنوب سيناء: التصديق على 320 قرار تصالح بمدينة شرم الشيخ

صدق محافظ جنوب سيناء خالد فودة على 46 قرار تصالح على مخالفات البناء نموذج رقم " 10" لأهالي مدينة شرم الشيخ ، ليصل إجمالي قرارات التصالح التي تم التصديق عليها حتى الآن لأهالي مدينة شرم الشيخ 320 قرار تصالح على مخالفات البناء.



ووجه المحافظ - في بيان اليوم / الخميس / - بضرورة استكمال التصديق على باقي قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.



من جانبه ، أوضح رئيس مدينة شرم الشيخ المهندس رماح هاشم ، أنه تم التصديق بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.