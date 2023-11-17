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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لعرض ملامح البرنامج الانتخابي.. حملة فريد زهران تنظم مؤتمرا جماهيريا اليوم

المرشح الرئاسي فريد
المرشح الرئاسي فريد زهران

أعلن الدكتور معتز الشناوي المتحدث الرسمي لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، تنظيم مؤتمرا جماهيريا للمرشح بمحافظة الجيزة مساء اليوم  ، واخر غدا بالفيوم، جاء ذلك عبر أثير إذاعة راديو ( ٩٠٩٠ ) ببرنامج شارك بصوتك، تقديم الإعلامية  سمر ابراهيم وإعداد اغاريد مصطفى.

 

عرض الملامح الأساسية للبرنامج الانتخابي


وأضاف الشناوى سيتم عرض الملامح الأساسية للبرنامج الانتخابي - خلال المؤتمرات - بمحاوره الثلاثة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

 


وتنطلق فلسفة السياسة الاجتماعية للبرنامج من قاعدة التمكين الاجتماعي للفئات الأكثر فقرًا واحتياجًا بمجتمعنا، والتي عَرَّضَتها الأزمةُ الاقتصادية الأخيرة - بموجاتها المتعاقبة - إلى مزيدٍ من التَّضرُّر الشامل لكافة مناحي الحياة. 


أما المحور الاقتصادى لبرنامجنا فيرتكز على ( نمو استثمارات - ونمو الوظائف - ومكافحة التضخم - وتقليص الديون ) 


وتقوم رؤية المرشح الرئاسي الاستاذ فريد زهران في الملف الاقتصادي على عدة محاور أساسية، يندرج تحتها السياسات والبرامج التفصيلية.


وينطلق البرنامج السياسيى من ضرورة التغيير التدريجى لطريقة ادارة الشئون العامة لبلاد تعانى منذ خمسينيات القرن الماضى ، من احتكار السلطة والثروة.

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