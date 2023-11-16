صحف الإمارات| الدفاع المدني يسيطر على حريق ضخم في أبوظبي.. الجيش الإسرائيلي يعلن مصرع 2 من جنوده في غزة

تناولت صحف الإمارات، الصادرة اليوم الخميس ، أهم القضايا الدولية والإقليمية والمحلية التي تهم المواطن الإماراتي والعربي.

صحيفة الإمارات اليوم

تمكنت فرق شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني من السيطرة على حريق اندلع صباح اليوم 16 نوفمبر 2023 في مصنع بمنطقة مصفح.

وأكدت شرطة أبوظبي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي إكس، أن الحريق لم يُسفر عن وقوع إصابات.

وتهيب شرطة أبوظبي بالجمهور الكريم ضرورة استقاء المعلومات من الجهات الرسمية وتجنب نشر أو تداول الشائعات.

وفي خبر آخر، اطلع الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على أحدث ابتكارات قطاع الطيران التي تعرضها الشركات المحلية والإقليمية والدولية المشاركة في معرض دبي للطيران 2023.

وتفقد بن زايد عدداً من أجنحة الشركات المشاركة في المعرض، من ضمنها مجموعة «إيدج» للتكنولوجيا المتقدِّمة، وشركة «سندان»، أول مركز تميُّز إماراتي للطباعة ثلاثية الأبعاد، التابعة لمجلس التوازن الاقتصادي. واطَّلع سموّه على أحدث تقنيات قطاع الطيران وحلول الصناعة الجوية التي تخلق فرصاً اقتصادية جديدة داخل الدولة وخارجها.

وأكد خلال الزيارة، أن معرض دبي للطيران يعكس مدى حرص دولة الإمارات وتركيزها الاستراتيجي على تبني الحلول المبتكرة في قطاع الطيران، والاستفادة من أحدث التقنيات التكنولوجية المتطورة لدعم جهود استدامة قطاع الطيران والصناعة الجوية، منوّهاً سموه بدور المعرض في تعزيز مكانة الدولة على خريطة الطيران العالمية، وترسيخ موقعها مركزاً رائداً في دعم حلول الابتكار الجوي.

ويعرض معرض دبي للطيران، في نسخته لهذا العام، أحدث الابتكارات التكنولوجية بمشاركة أكثر من 1400 شركة من 148 بلداً، إضافة إلى تنظيم عروض جوية، وعرض أكثر من 180 طائرة تجارية وعسكرية وطائرات خاصة.

صحيفة الخليج

قال عبدالله سلطان النعيمي، وزير العدل الإمارتي، إن دولة الإمارات في ظل توجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، كانت وستبقى منارة للخير، تشعُّ تسامحاً وسلاماً في محيطَيها الإقليمي والدولي؛ إذ لطالما أكدت أهمية ترسيخ قيم التسامح والحوار وتعزيز ثقافة السلام والتآخي والإنسانية.

وأضاف في كلمته بمناسبة «اليوم العالمي للتسامح»، أن الاحتفاء بهذا اليوم يؤكد توجه الدولة لصون التعايش والوئام لكل أطياف المجتمع من مواطنين ومقيمين، عبر منظومة قضائية متطورة وتشريعات تكفل حماية الحقوق والحريات وتصون العدالة وتضمن احترام الكرامة البشرية وتقدر التنوع الثقافي، والانفتاح على العالم.

وأكد أن التسامح أصبح نهجاً مرادفاً لاسم الإمارات، التي تنشر الوسطية والاعتدال في العالم، حتى أضحت وطناً للتسامح وعنواناً له وجسراً للتعايش وتقبل الآخر، وهو أرثٌ أرسى قواعده أباؤنا المؤسسون، وأسهم في تحقيق تفاعل وتواصل أبناء الإمارات مع جميع الثقافات.

وفي خبر آخر، أكد الجيش الإسرائيلي الخميس، مقتل اثنين من جنوده، وإصابة آخرين خلال المعارك البرية داخل قطاع غزة.

وبمقتل هذين الجنديين الإسرائيليين يرتفع عدد القتلى من جنوده خلال الهجوم البري إلى 51 قتيلاً، بينما يرتفع إجمالي عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 370 قتيلاً.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الأربعاء، مقتل جنديين من أفراده وجرح آخرين بجروح خطيرة خلال مواجهات الثلاثاء في معارك شمال قطاع غزة.

ووفقاً لبيانات الجيش الإسرائيلي، عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، فإن القتيلين هما النقيب احتياط عمري يوسف دافيد (27 عاماً)، من كرميئيل، ويشغل منصب نائب قائد سرية في الكتيبة 9217 من لواء النقب 12، والنقيب يديديا آشر ليف (26 عاماً)، من ماتال منشيه، ويشغل منصب نائب قائد السرية في كتيبة شاكيد في لواء جفعاتي.

صحيفة البيان

وصف أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، قرار مجلس الأمن الداعي إلى إقامة هُدن وممرات إنسانية في غزة بالخطوة الإيجابية نحو إيصال المساعدات والتخفيف من معاناة المدنيين.

وأكد قرقاش أنه من المهم الآن البناء على هذا القرار، وستعمل الإمارات مع الشركاء والاصدقاء من أجل ايجاد حلول إنسانية وسياسية لهذه الأزمة الحرجة.

وقال عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «قرار مجلس الأمن الداعي إلى إقامة هُدن وممرات إنسانية في غزة خطوة ايجابية نحو إيصال المساعدات والتخفيف من معاناة المدنيين، من المهم الآن البناء على هذا القرار، وستعمل الإمارات مع الشركاء والاصدقاء من أجل ايجاد حلول إنسانية وسياسية لهذه الأزمة الحرجة».

وفي خبر آخر، تعهّد الرئيس الصيني شي جين بينج بأن الصين لن تبدأ حربا ضد أي طرف، وذلك في تصريحات ليل الأربعاء من الولايات المتحدة أعقبت لقاء مع نظيره الأميركي جو بايدن.

وقال شي أمام قادة من مجتمع الأعمال في سان فرانسيسكو إن "الصين لا تبحث عن مجالات النفوذ، ولن تخوض حربا باردة أو ساخنة مع أي بلد".

وفي إشارة الى العلاقة بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، أعرب شي عن اعتقاده أنه "متى فُتِح، فإن باب العلاقات الصينية-الأميركية لن يُغلق مجددا".

وعقد الرئيسان الأميركي والصيني في كاليفورنيا الأربعاء قمّة "بنّاءة ومثمرة" أعادت إطلاق الحوار بين البلدين لكنّها أخرجت أيضاً إلى العلن الخلافات التي تباعد بين واشنطن وبكين، ولا سيّما حول ملف تايوان.

ولفت شي جينبينغ إلى أن الصين ترغب في تحسين علاقاتها مع الولايات المتحدة، مشددا على أن بكين لا تريد خوض مواجهة مع أي طرف.

وقال إن "التجديد الكبير للأمة الصينية لا يمكن أن يتحقق في غياب بيئة دولية سلمية ومستقرة"، مضيفا "لن نلجأ أبدا الى المسار المهزوم للحرب والاستعمار والنهب والاكراه في متابعة (مسار) التحديث".