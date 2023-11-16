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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أهم الفحوصات الواجب القيام بها كل شهر للحفاظ على سيارتك

أهم الفحوصات التي
أهم الفحوصات التي يجب القيام بها كل شهر للحفاظ على سيارتك

تحتاج السيارة الى تعامل وعناية خاصة للحفاظ على حالتها الفنية في أفضل حال وعدم تعرضها لأعطال ميكانيكية مفاجأة تعرض حياة السائق والركاب للخطر.

 

أهم الفحوصات التي يجب القيام بها كل شهر للحفاظ على سيارتك

أهم الفحوصات التي يجب القيام بها كل شهر للحفاظ على سيارتك

  • فحص الزيوت

عند فقدان زيت المحرك للزوجته أو وجود نقص كبير به لسبب ما! هذا قد يؤدي الى تلف كلي للمحرك.

 

  • زيت الفرامل

يؤدي نقصان زيت الفرامل الى وجود خطر على السلامة، لأن نقص زيت الفرامل يعني أن الفرامل لن تعمل.

 

  • زيت الدركسيون

يؤدي نقص زيت المقود الى ثقلة، لهذا بفحصة كل شهر وعند كل سفر بالسيارة لتجنب المشاكل.

 

  • فحص سائل التبريد في السيارة

يؤدي نقصان سائل التبريد يعني ارتفاع حرارة المحرك وبالتالي تلفه والتصاق أجزاء المحرك ببعضها البعض وتكسر الأجزاء داخله.

 

  • فحص ضغط عجلات السيارة

يهمل السائقين ضغط الإطارات ولايقوم بمراقبته لأنه لايعلم الأضرار التي قد يسببها انخفاض ضغط الإطار. فقد يؤدي الإطار الذي ضغطه منخفض الى انفجاره في أي لحظة

زيت الفرامل الفرامل الدركسيون سائل التبريد عجلات السيارة

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