صحف السعودية|المملكة ترحب بقرار مجلس الأمن بـ اعتماد هدنة إنسانية في غزة.. إسرائيل تعاود دخول مجمع الشفاء

المملكة السعودية ترحب بقرار مجلس الأمن الداعي لتكرار اعتماد هدنة إنسانية في غزة

مجلس الأمن يوافق على مشروع يدعو إلى هدن إنسانية في غزة

الأرصاد السعودية تحذر من طقس اليوم

السعودية تدين اقتحام القوات الإسرائيلية مستشفى الشفاء وقصف الميداني الأردني بغزة

إسرائيل تعاود دخول مجمع الشفاء الطبي في غزة



نشرت صحف السعودية ، اليوم الخميس، عن موضوعات محلية ودولية تهم المواطن العربي.

صحيفة الرياض

نشرت صحيفة الرياض عن ترحيب المملكة العربية السعودية بصدور قرار مجلس الأمن الذي يلزم أطراف النزاع بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي وبدعو إلى تكرار اعتماد هدنة إنسانية تستمر عدة أيام لإغاثة المدنيين وإنقاذ الأطفال الذين يتحملون العبء الأكبر جراء الاعتداء المستمر على غزة، وتعده خطوة أولى في الاتجاه الصحيح لتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته ووقف العمليات العسكرية ومحاسبة قوات الاحتلال على انتهاكاتها الصارخة لجميع المعايير القانونية والإنسانية.

كما نشرت الرياض عن اعتماد مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار يدعو إلى "هدن إنسانية وفتح ممرات آمنة عاجلة وممتدة في جميع أنحاء قطاع غزة".

جاء ذلك خلال جلسة علنية عقدها مجلس الأمن بشأن الوضع في قطاع غزة.

وصوتت 12 دولة لصالح مشروع القرار، الذي قدمته دولة مالطا دون أي معارضة، وامتنعت ثلاث دول عن التصويت هي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا.

ودعا القرار إلى إقامة هدن إنسانية وممرات إنسانية عاجلة لفترات أطول في جميع أنحاء قطاع غزة لعدد كاف من الأيام لتمكين الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركائها المنفذين واللجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرها من المنظمات الإنسانية المحايدة، بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني، من الوصول الكامل والسريع والآمن ودون عوائق لتقديم المساعدة الإنسانية في جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك المياه والكهرباء والوقود والغذاء والإمدادات الطبية، فضلاً عن إجراء الإصلاحات العاجلة في البنية التحتية الأساسية، وتمكين جهود الإنقاذ والإنعاش العاجلة، بما في ذلك البحث عن الأطفال المفقودين في المباني المتضررة والمدمرة.

كما دعا إلى ضمان الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية والامتناع عن حرمان المدنيين في قطاع غزة من الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة، بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني.

صحيفة المدينة

نشرت صحيفة المدينة عن توقعات المركز الوطني للأرصاد؛ في تقريره عن حالة الطقس وأفاد باستمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية ،الرياض والقصيم، كما ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، في حين لا يستبعد تشكل الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وحائل، يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.



وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، تصل إلى أكثر من 60 كم/ساعة مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج ومائج مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 60 كم/ساعة مع تشكل السحب الرعدية الممطرة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تشكل السحب الرعدية الممطرة, وحالة البحرمتوسط الموج ومائج مع تشكل السحب الرعدية الممطرة.

كما نشرت المدينة عن ضبط القوات الخاصة للأمن البيئي مخالفًا من الجنسية السودانية، لتخزينه أكثر من (75) مترًا مكعبًا من الحطب المحلي في المنطقة الشرقية، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأكدت القوات أن عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب المحلي تصل إلى (16,000) ٍ لكل متر مكعب، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

الشرق الأوسط

ونشرت صحيفة الشرق الأوسط عن معاودة الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس دخول مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، غداة عملية اقتحام وتفتيش لأكبر مستشفى في القطاع أثارت قلقاً وانتقادات دولية بشأن مصير المرضى وآلاف المدنيين المحاصرين، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وتتهم إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" بإخفاء أسلحة ومنشآت عسكرية في مجمع الشفاء الطبي، وهو ما تنفيه الحركة الفلسطينية.

وقال قائد العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة الجنرال يارون فنكلمان: ننفذ هذه الليلة عملية محددة الهدف في مستشفى الشفاء.

وأضاف: نحن نواصل التقدم.

وبعد أيام من العمليات العسكرية والمعارك في محيطه، اقتحم الجيش أمس الأربعاء مجمع الشفاء حيث تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى وجود 2300 شخص على الأقل، بينهم مرضى وطواقم طبية ونازحون لجأوا إلى أرجائه.

كما نشرت الشرق الأوسط عن إدانة وزارة الخارجية السعودية وفضها لإقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام مستشفى الشفاء الطبي، وقصف محيط المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة المحاصر، مؤكدة أنه يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، والأعراف والمواثيق الدولية كافة، واستهداف صريح للمدنيين والطواقم الطبية.

‌وقالت الوزارة، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس): أكدت المملكة ضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية إزاء هذه الانتهاكات المستمرة والممارسات الوحشية وغير الإنسانية لقوات الاحتلال الإسرائيلي، بحق الأطفال والنساء والمدنيين والمنشآت الصحية والطواقم الإغاثية.



صحيفة اليوم



ونشرت صحيفة اليوم السعودية عن تلقي غزة 9% فقط من احتياجها اليومي من الوقود.

أكد مدير شؤون وكالة الأونروا توماس وايت في غزة أن الوكالة تلقت اليوم نحو 23 ألف لتر من الوقود، أي 9 بالمئة فقط من احتياجها اليومي لمواصلة الأنشطة المنقذة للحياة في القطاع.

وقال وايت على موقع إكس "تويتر سابقا" إن السلطات الإسرائيلية قيّدت استخدام الوقود ليقتصر فقط على نقل المساعدات من رفح، بحيث لا يستخدم للمستشفيات أو لتوفير المياه.

وأضاف المسؤول الأممي أن نفاد الوقود أدى إلى توقف جميع مضخات الصرف الصحي الثلاث في رفح، ومحطة تحلية المياه في خانيونس التي توفر المياه لمئات آلاف الأشخاص.

الوطن

كما نشرت الوطن عن تحقيق الموانئ السعودية التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ "موانئ" خلال شهر أكتوبر لعام 2023م ارتفاعًا في أعداد حاويات المُناولة بنسبة 5.31% لتصل إلى 741,905 حاويات قياسية، مقارنة بـ 704,486 حاوية قياسية في الشهر ذاته من عام 2022م، بما يؤكد نجاح جهود الهيئة في تعزيز الحركة التجارية والخدمات اللوجستية، وتمكين الصادرات والواردات السعودية إلى الأسواق العالمية، وزيادة قدرة المملكة على المنافسة العالمية.

وسجلت أعداد الحــاويات الصادرة خلال شهر أكتوبر 2023م زيادة بنسبة 9.72% لتصل إلى 224,822 حاوية، مقارنة بـ 204,903 حاويات في الفترة نفسها من العام السابق، كما ارتفعت أعداد الحاويات الواردة بنسبة 5.32% لتصل إلى 226,973 حاوية، مقارنة بـ 215,503 حاويات، في الشهر المقابل من عام 2022م. كذلك، سجلت حاويات المسافنة زيادة نسبتها 2.12%، لتصل إلى 290,110 حاويات مقارنة بـ284,080 حاوية في شهر أكتوبر لعام 2022م، مما يعكس تميز الموانئ باعتبارها عنصر جذب استثماري، ويسهم في زيادة كميات المناولة بالموانئ، ويؤكد متانة سلاسل الإمداد والحركة التجارية، ويتماشى مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزًا لوجستيًا عالميًا، ومحور التقاء ثلاث قارات.

وبلغت أحجام البضائع العامة 627,637 طنًا، والبضائع السائبة الصلبة 4,575,549 طنًا، والبضائع السائبة السائلة 11,415,187 طنًا، فيما سجلت الموانئ معدل تفريغ بلغ 791,683 رأس ماشية، بزيادة 297.94%، مقارنة بـ 198,947 رأس ماشية في الفترة ذاتها لعام 2022م. كذلك، استقبلت الموانئ التابعة للهيئة 59,810 ركاب ، بزيادة 35.11% عن الشهر المقابل في عام 2022 الذي سجل 44,268 راكبًا، في حين استقبلت الموانئ 109,646 سيارة، بارتفاع قدره 17.13% مقارنة بـ 93,611 سيارة، في الفترة نفسها من العام السابق، فيما ارتفعت الحركة الملاحية بنسبة 5.46% بنحو 1,062 سفينة، مقارنة بـ 1,007 سفن، في أكتوبر 2022.