تيار الاستقلال الفلسطيني: الوضع بمستشفى الشـفاء من أكبر المآسي الإنسانية منذ 200 عام|فيديو

قال الدكتور محمود أبو سمرة، القيادي والمؤرخ الفلسطيني ورئيس تيار الاستقلال الفلسطيني، إن الوضع في مستشفى الشـفاء يعد من أكبر المآسي الإنسانية منذ أكثر من 200 عام، مؤكداً أن الجرائم التي ارتكبها الاحتلال في مستشفى الشفاء تفوق الوصف.

رئيس تيار الإستقلال الفلسطيني: أكثر من 40 طفلا من الأجنة توفيت أمهاتهم

وأضاف محمود أبو سمرة، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، أن هناك أكثر من 40 طفلا من الأجنة توفيت أمهاتهم.

وتابع: "استشهدت الأمهات مع الآباء والإخوة، هؤلاء الأولاد الأجنة أخرجوا من بطون أمهاتهم بعد استشهادهم".



وأشار القيادي والمؤرخ الفلسطيني ورئيس تيار الاستقلال الفلسطيني إلى أن الأطفال الأجنة يوجد منهم مجهول الهوية، لافتاً إلى أن الأسلحة التي يستخدمها العدوان الإسرائيلي لم يستخدمها أحد من جيوش العالم من قبل، وهي أحدث ما أنتجته المصانع الأمريكية.