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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 81 مخالفة تموينية خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق بالمنيا

حملات تفتيشية
حملات تفتيشية

تمكنت مديرية التموين بالمنيا، من ضبط 81 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

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يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق، مع ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن ضبط 81 مخالفة تموينية منها 71 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين ( نقص وزن ـ عدم وجود سجلات- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ـ قضايا أخرى متنوعة)، و10 مخالفات في مجال متابعة الأسواق تنوعت ما بين (عدم الإعلان عن أسعار ـ بدون ترخيص ـ ذبح خارج المجازرـ غش تجارى ـ سلع مجهولة المصدر).

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