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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

استمرار نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية فى قطاع التعليم بالأقصر

صدى البلد

نظمت مديرية العمل بمحافظة الأقصر ندوة توعوية مجمعة فى مجال السلامة والصحة المهنية، بمشاركة 55 إداريا من الادارة التعليمية في مدرسة الأقصر الثانوية بنات. 

يأتي ذلك استكمالاً لما بدأته المديرية من سلسلة ندوات في قطاع التعليم، تناولت مفهوم السلامة وأهدافها وخطة الطوارئ والإخلاء والتعرف على مخاطر بيئة العمل في المنشآت التعليمية، حيث الكثافة الطلابية للحفاظ على سلامة العاملين والطلاب والمترددين.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول اشتراطات وأساليب السلامة والصحة المهنية؛ وأهمية ذلك فى توفير بيئة عمل آمنة للحفاظ على العاملين والممتلكات والمترددين على المنشآت في مختلف القطاعات من مخاطر العمل المختلفة.

وأكد الدكتور هشام عبد الله، مدير المديرية؛ استمرار المديرية فى التوعية والتثقيف حول نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحفاظ على الثروة البشرية وعلى المشروعات القائمة من أي مخاطر تؤثر في زيادة الإنتاج والدخل القومي، وذلك فى مختلف مواقع العمل. 

حاضر فى الندوة الكيميائية منال سمير، من إدارة السلامة والصحة المهنية، والكيميائية أسماء محمد ومروة محمد، من مكتب السلامة والصحة المهنية بالأقصر، كما تم استعراض وشرح موضوعات مرتبطة بتأمين بيئة العمل التي تمس سلامة الطلاب، وتوعية جميع الحاضرين من الطلبة وبعض الإداريين بالمدرسة بأهمية تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتقييم المخاطر وخطة الطوارئ وكيفية إعدادها ومواجهة الأزمات والكوارث، وتحت إشراف مدير إدارة السلامة بالمديرية الكيميائية نسرين النجار وبمشاركة مدير المدرسة.

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