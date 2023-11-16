محافظ الفيوم: انطلاق الحملة القومية الثالثة لتحصين الماشية الأحد المقبل

أعلن محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري انطلاق فعاليات الحملة القومية الثالثة للعام الحالي، لتحصين الماشية ( الأبقار،الجاموس، الأغنام، والماعز) ضد مرضي الحمى القلاعية والوادي المتصدع، وترقيم وتسجيل الماشية، اعتباراً من /الأحد/ المقبل بهدف الحفاظ على سلامة الثروة الحيوانية التي تمثل جزءاً من الأمن الغذائي من التعرض للإصابة بتلك الأمراض، وخطورتها على صحة المواطنين.



ووجه الأنصاري - في بيان اليوم/ الخميس/ - مسئولي الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى بتقديم كل أوجه الدعم لفرق الأطباء البيطريين، لضمان تنفيذ أهداف الحملة على الوجه الأمثل، مناشدا مربي الماشية وصغار المزارعين بتحصين ماشيتهم من خلال الحملة القومية بالوحدات البيطرية المنتشرة بشتى أنحاء المحافظة للحفاظ على ماشيتهم ووقايتها من الأمراض والعمل على متابعة الندوات الإرشادية للحملة التي تهدف إلى التوعية بأساليب التربية السليمة للماشية والتعريف بطرق الحفاظ على النظافة داخل المنازل والحظائر خاصة فيما يتعلق بالقمامة للإقلال من انتشار ناقلات المرض من الناموس والبعوض.



من جانبه، أوضح مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم الدكتور زين العابدين علي، أن الحملة تبدأ بترقيم وتسجيل الماشية غير المسجلة لتسهيل حصرها وتحصينها للوقاية من الأمراض بجميع مراكز وقرى المحافظة، لافتاً إلى أن المديرية استعدت للحملة بعقد عدد من الندوات الإرشادية لمربي الماشية لتعريفهم بفوائد تحصين ماشيتهم وإطلاعهم على أفضل الأساليب لتربيتها، موضحاً أن الحملات الإرشادية والتوعوية مستمرة مع الحملة القومية للتحصين.



وأضاف أن المديرية لا تدخر جهداً من أجل إنجاح تلك الحملة، حيث قامت بتوفير التحصينات الجيدة للماشية والأدوات اللازمة، كما تم تشكيل الفرق البيطرية وتوعيتها بالإرشادات الواجب اتباعها خلال أعمال الحملة، إلى جانب العمل على التحسين الوراثي للسلالات المحلية بسلالات جديدة عالية الإنتاج.