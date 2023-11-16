غدا.. معرض بمكتبة مصر الجديدة بمناسبة مرور 77 عاما على افتتاحها

تنظم جمعية مصر الجديدة برئاسة الدكتور نبيل حلمي غدا، الجمعة، سلسلة من الفعاليات الثقافية بمناسبة مرور 77 عاما على افتتاح مكتبة مصر الجديدة، أحد الصروح الثقافية وأعرق المكتبات في الوطن العربي التابعة للجمعية.

وقال الدكتور نبيل حلمي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، في تصريح اليوم، الخميس، إن تلك الفعاليات تتضمن تنظيم معرض بيع لمقتنيات المكتبة من الكتب المكررة والزائدة عن حاجتها، والتي تتضمن العديد من الكتب الأدبية والقصص والكتب الشعرية والفلسفية بسعر مخفض لتشجيع الشباب والنشء على القراءة وجعلها أسلوب حياة لهم.



وأضاف أن فعاليات المعرض مستمرة حتى يوم الخميس الموافق 30 نوفمبر الحالي يوميا من الساعة 10 صباحا إلى الساعة السابعة والنصف مساءً، والجمعة فقط من الساعة الواحدة مساءً وحتى الساعة السابعة والنصف مساءً.

وعن تاريخ المكتبة، أوضح الدكتور نبيل حلمي، أن الملك فاروق وضع حجر أساس المكتبة في عام 1945، وبدأت مسيرتها في 20 نوفمبر عام 1946 باسم مكتبة الأميرة فريال، الابنة الصغرى للملك فاروق، التي أنشأتها وراعتها.

وذكر أنه في عام 1984 تم تنفيذ مشروع لإعادة تأهيلها وتجديدها، وافتتحت مرة أخرى أمام روادها، حيث بلغ عدد الكتب عند الافتتاح في عام 1984، عشرة آلاف كتاب باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، وتم إنشاء نادي السينما بها في عام 1986.

وتابع حلمي قائلا: "في عام 1990 بدأت ميكنة أعمال المكتبة، وفي عام 1996 تمت أعمال توسيع لمسرح المكتبة، وإنشاء مبنى جديد لمكتبة الطفل، بعده مركز الكمبيوتر في عام 1997، وتم إنشاء المقهى الثقافي عام 1998، وقاعات الأنشطة ومركز اللغات في عام 2003".