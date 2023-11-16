عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

غدا.. معرض بمكتبة مصر الجديدة بمناسبة مرور 77 عاما على افتتاحها

معرض بمكتبة مصر
معرض بمكتبة مصر الجديدة بمناسبة مرور 77 عاما على افتتاحها

تنظم جمعية مصر الجديدة برئاسة الدكتور نبيل حلمي غدا، الجمعة، سلسلة من الفعاليات الثقافية بمناسبة مرور 77 عاما على افتتاح مكتبة مصر الجديدة، أحد الصروح الثقافية وأعرق المكتبات في الوطن العربي التابعة للجمعية. 

وقال الدكتور نبيل حلمي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، في تصريح اليوم، الخميس، إن تلك الفعاليات تتضمن تنظيم معرض بيع لمقتنيات المكتبة من الكتب المكررة والزائدة عن حاجتها، والتي تتضمن العديد من الكتب الأدبية والقصص والكتب الشعرية والفلسفية بسعر مخفض لتشجيع الشباب والنشء على القراءة وجعلها أسلوب حياة لهم.


وأضاف أن فعاليات المعرض مستمرة حتى يوم الخميس الموافق 30 نوفمبر الحالي يوميا من الساعة 10 صباحا إلى الساعة السابعة والنصف مساءً، والجمعة فقط من الساعة الواحدة مساءً وحتى الساعة السابعة والنصف مساءً. 

وعن تاريخ المكتبة، أوضح الدكتور نبيل حلمي، أن الملك فاروق وضع حجر أساس المكتبة في عام 1945، وبدأت مسيرتها في 20 نوفمبر عام 1946 باسم مكتبة الأميرة فريال، الابنة الصغرى للملك فاروق، التي أنشأتها وراعتها. 

وذكر أنه في عام 1984 تم تنفيذ مشروع لإعادة تأهيلها وتجديدها، وافتتحت مرة أخرى أمام روادها، حيث بلغ عدد الكتب عند الافتتاح في عام 1984، عشرة آلاف كتاب باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، وتم إنشاء نادي السينما بها في عام 1986.

وتابع حلمي قائلا: "في عام 1990 بدأت ميكنة أعمال المكتبة، وفي عام 1996 تمت أعمال توسيع لمسرح المكتبة، وإنشاء مبنى جديد لمكتبة الطفل، بعده مركز الكمبيوتر في عام 1997، وتم إنشاء المقهى الثقافي عام 1998، وقاعات الأنشطة ومركز اللغات في عام 2003".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه بعد قفزة جنونية|أسعار الذهب تتراجع بعد قرار المركزي وعيار21 مفاجأة

80 ألف جنيه والتنفيذ من اليوم فورًا|مفاجأة بشأن قرار البنك المركزي الجديد

كيف تصلي على النبي 100 ألف مرة في اليوم؟.. لن تستغرق دقيقة

المتر بـ 50 جنيها| مفاجأة لملايين المصريين بشأن قانون التصالح خلال أيام

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وبعض المحافظات لهذا السبب

المنتخب كلمة السر| نجم الزمالك يتدخل.. وفتوح يعترف بمفاجأة صادمة

تطور عاجل في غرامة كهربا مع الزمالك| اعرف الحكاية

مليون و300 ألف دولار.. محمد حمدي يرفض التجديد لـ بيراميدز

ترشيحاتنا

مذكورة في التوراة.. حاخامات يدعون انتصار الاحتلال بدليل في الكتب المقدسة

رسالة قصيرة ومؤلمة من طفلة عن الأوضاع في غزة.. ماذا قالت؟

دياب اللوح: الفلسطينيون يرفضون التهجير وكل المخططات الاستعمارية

أبو الغيط: قرار مجلس الأمن الداعي لهدن إنسانية في غزة خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح

تنفيذا لتوجيهات السيسي.. الصحة: نقل الطفل الفلسطيني عبدالله لمعهد ناصر لتلقي الرعاية

شاهد| الاحتلال يستولى على ميناء غزة ويهدم نصب مرمرة التذكاري


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المنتخب كلمة السر| نجم الزمالك يتدخل.. وفتوح يعترف بمفاجأة صادمة

اختفاء ابن الرئيس الإسرائيلي في غزة| هل مات أم وقع في الأسر ؟.. هذا ما قالته أمه

طبيب يفقد نصف وزنه ويهزم السكري بدون جراحات في وقت قياسي..كيف فعل ذلك؟

الكليوباترا بكام عندك| شعبة الدخان تحسم أسعار السجائر الحقيقية .. وهذا مايحدث بالسوق.. تفاصيل

فيديو

محادثة بين إسرائيلية وفلسطيني تكشف نظرة الاحتلال للوضع في غزة.. فيديو

طفلة إندونيسية تطالب والدتها ببيع سيارتها للتبرع لفلسطين.. شاهد ردة الفعل

دموع حقيقية.. تمثال السيدة مريم العذراء يبكي داخل إحدى الكنائس المكسيكية

بالتزامن مع اقتحام مستشفى الشفاء.. قصة ممرضة مزيفة استغاثت من حماس «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ