الاحتلال يقصف جنوب لبنان وحزب الله يرد

أفادت إذاعة الأقصى، اليوم الخميس، بقصف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي مكثف على جنوب لبنان.

ومن جانبه ، استهدف حزب الله اللبناني موقع العاصي الإسرائيلي مقابل بلدتي حولا وميس الجبل جنوبي لبنان.

بعض السياق، أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق الحواجز المؤدية لمدينة بيت لحم وسط انتشار مكثف في مكان عملية إطلاق النار عند حاجز النفق.

كما قامت قوة من مخابرات وشرطة الاحتلال الإسرائيلي، باقتحام بلدة العيساوية شمال شرق القدس المحتلة.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بارتفاع عدد مصابي عملية حاجز النفق إلى 7 أشخاص، أحدهم جراحه بالغة الخطورة.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن 3 أشخاص نفذوا عملية إطلاق النار جنوب القدس.

يأتي ذلك عقب إعلان نادي الأسير الفلسطيني، اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي 57 فلسطينيا من الضفة الغربية خلال الليل.