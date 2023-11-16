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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد| الاحتلال يستولى على ميناء غزة ويهدم نصب مرمرة التذكاري

تدمير نصب مرمرة التذكاري
تدمير نصب مرمرة التذكاري

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، اليوم الخميس، أن مقاتلي اللواء 188 ومقاتلي الأسطول الثالث عشر، سيطروا على ميناء قطاع غزة، ودمروا نصب مرمرة التذكاري المتواجد في ميناء القطاع.

وقال هاجاري إن القوات الإسرائيلية قامت بتطهير جميع المباني في المنطقة التي تستخدمها قوات الكوماندوز البحرية التابعة لـ حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، كما هدمت نصب مرمرة التذكاري.

وادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن حماس استخدمت الميناء كمنشأة تدريب للقوات البحرية لأغراض إرهابية ولتوجيه وتنفيذ هجمات بحرية.

وأشار إلى أنه تحت غطاء ميناء بحري مدني، استخدمت حماس المكان لغرض التدريب وتنفيذ الإرهاب، باستخدام السفن المدنية وسفن الشرطة البحرية التابعة لـ غزة.

https://x.com/IDFSpokesperson/status/1725084370967343379?s=20

https://x.com/IDFSpokesperson/status/1725084379720929361?s=20

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