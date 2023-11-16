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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: وعي المصريين أكبر وأقوى من الدعوات الهدامة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية

النائب إيهاب وهبة
النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية

قال النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية تعد واجباً وطنياً ومن أهم وأعظم الحقوق الدستورية للمواطن لما لها من تأثير في صنع حاضر ومستقبل البلاد، ويتطلب مشاركة الجميع، تأكيدا على الإلتزام بالنهج الديمقراطي والحرص على المشاركة الشعبية في صنع القرار.


وأضاف وهبة، فى بيان له اليوم ، أن المشاركة الإنتخابية تعمل على تعزيز الديمقراطية، والنهوض بالأوطان، موضحا أن المشاركة تُعد ضمانتنا الرئيسة لتحقيق ما نصبو إليه جميعًا؛ فمن أجل مصر لا بد أن نتوجه بقناعة تامة نحو صناديق الاقتراع لندلي بأصواتنا ونؤكد للعالم كله أننا سوف نستكمل بناء دولتنا، ولا مجال للمزايدات والتدخلات والشائعات المغرضة التي تستهدف إفساد هذا المناخ الديمقراطي .


وحذر رئيس برلمانية الشعب الجمهوري بالشيوخ، من دعوات قنوات الجماعات الإرهابية ، للمصريين بمقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة، وعدم المشاركة فيها، معتبرا أنها محاولات فاشلة تستهدف تشويه مشهد العرس الديمقراطي ، وزعزعة وعي المواطنين لتحقيق أهداف مشبوهة ، مؤكدا أن وعى الجماهير المصرية أكبر وأشد وأقوى من الدعوات الهدامة التى تدعو للمقاطعة ولن ينسقوا وراء هذه الشائعات المغرضة.


وذكر وهبة ، أن الإنتخابات الرئاسية ستتم تحت إشراف قضائي كامل، بما سيضمن نزاهة كافة إجراءات المشاركة، والتمسك بمبدأ الحياد في كافة العمليات التي تسبق إعلان الفائز في الانتخابات، مشيرا إلى أن الجميع عليه دور كبير فى توعية المواطنين بأهمية المشاركة، وتوضيح لهم كافة الإجراءات وخاصة مساعدة كبار السن والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.


وأكد وهبة ، على دعم المهندس حازم عمر مرشح حزب الشعب الجمهوري بالانتخابات الرئاسية عن طريق كافة قيادات وأمانات الحزب على مستوى الجمهورية ، لافتا إلى أن البرنامج  الانتخابي لمرشحنا مبني على ثلاثة محاور  رئيسية تشمل معالجات في مختلف قطاعات الدولة منوها على أنه يضع على أولويات اهتماماته بقطاع الاقتصاد وسيعمل على المعالجة الناجزة للتحديات الموجودة، وحل المشكلات التي تواجه كل من الصحة، التعليم، وغيرهم.

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