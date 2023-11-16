الشباب والرياضة بالغربية تعلن عن تدشين سلسلة الجلسات الحوارية لمنتدى سند الدلتا

تعلن وزارة الشباب والرياضة عن تدشين سلسلة الجلسات الحوارية لمنتدى شباب سند الدلتا من خلال "الإدارة المركزية لتمكين الشباب والادارة المركزية بمراكز الشباب والهيئات الشبابية ووحدة السياسات وتطوير الأعمال واتحاد مراكز الشباب بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالغربية" الادارة العامة للشباب ".

وفي اطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة نحو دعم الكيانات الشبابية على كافة المستويات، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور طارق رحمي محافظ الغربيه وتوجيهات يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية وأشراف الدكتور محمد سعفان مدير الاداره العامه للشباب.

يأتي ذلك بانطلاقا منتدى شباب الدلتا في تنفيذ نسخته الثانية ، وما سيتخللها من ورش عمل وجلسات مع متخصصين في مجالات مختلفة وخاصة التمكين الاقتصادي للشباب وذلك يوم السبت الموافق ١٨ نوفمبر بقاعة المؤتمرات بإدارة جامعة طنطا الساعة ١ ظهراً بحضور أعضاء كيان شباب سند الدلتا والشباب المشاركين من خلال اللينك.

والجدير بالذكر أن المشاركة تتمثل في 7 أنواع، وأبرز أنواع المشاركة التي تنفذ بعد حضور يوم التدشين السبت الموافق 18 /11/ 2023

أولا :- لمشاركة ( عضو مشارك ) بالمنتدي

( مُتدرب ) لحضور الجلسات التثقيفية أوفلاين/ أونلاين

حيث يتم تقسيم المتدربين بالبرنامج إلا ٣ أنواع داخل نموذج المحاكاة بالجلسات الحوارية

١) ممثل عن الجهات التنفيذية بالمحافظة ( وكلاء الوزارات - المحافظ)

٢) ممثل عن شركات القطاع الخاص والمجتمع المدني والكيانات

٣) ممثل عن المراكز والأحياء داخل المحافظة كصوت الشباب

ثانيا :- المشاركة ( فريق أو مبادرة)

تتضمن مشاركتك كمؤسس أو قائد لفريق تطوعي / مجتمعي

سواء قائم بالفعل أو ترغب في تأسيسه ( ترغب في اشهاره / تقنينه من خلال المنتدي )

حيث يكون حضور التدريب لك أنت وفريق العمل الخاص بك ( مُتدربين ) بالجلسات التثقيفية أوفلاين/ أونلاين

لكن عند تقسيم المتدربين بالبرنامج إلا ٣ أنواع داخل نموذج المحاكاة بالجلسات الحوارية.

للتقديم

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9FYQzo_XKkCbOwaeq7k1wXowrprUt8L-tKa_DkX7hzJ4D0g/viewform