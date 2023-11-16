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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزيرة الصحة الفلسطينية: القوات الإسرائيلية تحاصر مستشفى الشفاء لليوم الخامس

مستشفي الشفاء في
مستشفي الشفاء في غزة

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكلية، اليوم الخميس، إن مستشفى الشفاء في غزة محاصر لليوم الخامس على التوالي من قبل القوات الإسرائيلية.

وأضافت وزيرة الصحة الفلسطينية في تصريحات لـ سكاي نيوز عربية، أن الوضع في مستشفى الشفاء صعب جدا مع عدم وجود المياه والكهرباء.

ولفتت وزيرة الصحة الفلسطينية إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مستشفى الشفاء من جديد، مشيرا إلى أن الاتصالات صعبة مع الكادر الطبي في مستشفى الشفاء.

وحذرت وزيرة الصحة الفلسطينية، إنه لم يتم إدخال الوقود والأدوية بشكل كاف فإن المستشفيات في غزة فلن تعمل.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت حركة الجهاد الإسلامي، وقوع اشتباكات بينها وبين الجيش الإسرائيلي: مقاتلونا يخوضون اشتباكات ضارية في محيط مجمع الشفاء.

وأضافت حركة الجهاد في بيان لها: "نؤكد وقوع إصابات في صفوف الإسرائيليين في محيط مجمع الشفاء".

وقال مدير عام مستشفيات في قطاع غزة، إنه تم فقد الاتصال كليا مع مستشفى الشفاء، في أثناء وقوع اشتباكات عنيفة في محيط المستشفي.

الاحتلال الإسرائيلي يواصل حصار مجمع الشفاء ويقصف مسجدين في خان يونس

اشتباكات بين حركة الجهاد والجيش الإسرائيلي في محيط مجمع الشفاء

وزيرة الصحة الفلسطينية مستشفى الشفاء مي الكلية القوات الإسرائيلية غزة الوقود

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