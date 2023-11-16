وزيرة الصحة الفلسطينية: القوات الإسرائيلية تحاصر مستشفى الشفاء لليوم الخامس

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكلية، اليوم الخميس، إن مستشفى الشفاء في غزة محاصر لليوم الخامس على التوالي من قبل القوات الإسرائيلية.

وأضافت وزيرة الصحة الفلسطينية في تصريحات لـ سكاي نيوز عربية، أن الوضع في مستشفى الشفاء صعب جدا مع عدم وجود المياه والكهرباء.

ولفتت وزيرة الصحة الفلسطينية إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مستشفى الشفاء من جديد، مشيرا إلى أن الاتصالات صعبة مع الكادر الطبي في مستشفى الشفاء.

وحذرت وزيرة الصحة الفلسطينية، إنه لم يتم إدخال الوقود والأدوية بشكل كاف فإن المستشفيات في غزة فلن تعمل.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت حركة الجهاد الإسلامي، وقوع اشتباكات بينها وبين الجيش الإسرائيلي: مقاتلونا يخوضون اشتباكات ضارية في محيط مجمع الشفاء.

وأضافت حركة الجهاد في بيان لها: "نؤكد وقوع إصابات في صفوف الإسرائيليين في محيط مجمع الشفاء".

وقال مدير عام مستشفيات في قطاع غزة، إنه تم فقد الاتصال كليا مع مستشفى الشفاء، في أثناء وقوع اشتباكات عنيفة في محيط المستشفي.