الجيش الإسرائيلي يعلن سيطرته على ميناء غزة|شاهد

نشر الجيش الإسرائيلي لقطات لعملية الاستيلاء على ميناء غزة، وتظهر الصور الجنود والدبابات الإسرائيلية خلال العملية، وجاء ذلك في تقرير عرضته فضائية “يورونيوز”

الجيش الإسرائيلي أعلن سيطرته "العملياتية" على ميناء غزة

ووفقاً للتقرير، فأن الجيش الإسرائيلي أعلن الخميس سيطرته "العملياتية" على ميناء غزة، وهو جزء رئيسي من البنية التحتية في القطاع المحاصر، في اليوم الحادي والأربعين من الحرب بين الدولة العبرية وحركة حماس.

قواته "تكمل السيطرة العملياتية على مرسى غزة



وأفاد التقرير، أن الجيش قال في بيان إن قواته "تكمل السيطرة العملياتية على مرسى غزة..الذي كان يخضع لسيطرة منظمة حماس الإرهابية"، مؤكدا "تطهير جميع المباني في منطقة المرسى".