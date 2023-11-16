قياديان في حماس يكشفان كذب الاحتلال الإسرائيلي بشأن الانفاق تحت مستشفي الشفاء

اتهم المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ، الذي تديره حركة حماس، اليوم الخميس، الاحتلال الإسرائيلي بالكذب على الأدلة التي عثر عليها داخل مستشفى الشفاء.

ورفض إسماعيل الثوابتة، مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي بالعثور على معدات تابعة لحركة حماس في مستشفى الشفاء.

وقال الثوابتة إن الاحتلال الإسرائيلي فشل في تقديم أدلة مهمة على الرغم من توقع العالم كله أن هذا الجيش الإسرائيلي سيظهر خرائط مراكز القيادة والسيطرة التابعة لـ حماس.

كما اتهم عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة حماس، في منشور له عبر تليجرام، إسرائيل بـ "مسرحية مخزية" بالغارة.

واتهم كل من الرشق وثوابتة الاحتلال الإسرائيلي بتلفيق الأدلة المقدمة.

وادعت إسرائيل إن جنودها اكتشفوا معدات عسكرية تستخدمها حماس خلال مداهمة لمستشفى الشفاء في مدينة غزة.

وأمس الأربعاء، قال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الإسرائيلية، إن القوات كشفت عن أدلة ملموسة على أن إرهابيي حماس استخدموا مستشفى الشفاء كمقر إرهابي، ووعد بتقديم الأدلة في وقت لاحق.

وتتعرض إسرائيل لضغوط دولية كبيرة لإثبات ادعاءاتها بشأن تسلل حماس إلى المستشفى، من أجل تبرير بعض قراراتها العسكرية - والتي يمكن أن تشكل انتهاكًا خطيرًا محتملاً للقانون الإنساني الدولي.

ومن المؤكد أنه لا يوجد ما يشير حتى الآن إلى أن القوات الإسرائيلية قد كشفت عن هيكل نفق متعدد المستويات مع غرف تحت الأرض، وذلك في الرسوم المتحركة التي قدمها المتحدث باسم الجيش في مؤتمر صحفي قبل ثلاثة أسابيع تقريبا.